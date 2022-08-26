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Армия США закупает двухзвенные транспортёры Beowulf

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Корпорация ВАЕ Systems 22 августа 2022 года сообщила, что выиграла тендер армии США по программе Cold Weather All-Terrain Vehicle (CATV) и получила соответствующий контракт на сумму 278,183 млн долл на поставку армии США 110 (с опционом еще на 53) арктических двухзвенных сочлененных гусеничных плавающих вездеходных машин Beowulf, разработанных и производимых шведским отделением BAE Systems (BAE Systems Hägglunds). Контракт также включает логистическую и сервисную поддержку и рассчитан до августа 2029 года.

Опытный образец выбранной армией США по программе Cold Weather All-Terrain Vehicle (CATV) двухзвенной сочлененной гусеничной плавающей вездеходной машины BAE Systems Hägglunds Beowulf (с) BAE Systems

По начатой в 2020 году программе Cold Weather All-Terrain Vehicle (CATV) предусматривается закупка начиная с 2023 года 163 новых вездеходных гусеничных машин для арктических частей армии США с целью замены состоящих у них на вооружении с начала 1980-х годов двухзвенных сочлененных гусеничных вездеходных машин Bv 206, обозначаемых как Small Unit Support Vehicles (SUSV), производства той же шведской компании Hägglunds (с 1997 году находившейся у британских владельцев в составе Alvis, затем Alvis Vickers, и в 2004 году приобретенной в составе последней корпорацией BAE Systems). Помимо выбранной машины Beowulf, представленной BAE Systems, другим конкурирующим предложением в тендере по программе CATV выступала двухзвенная сочлененная машина семейства Bronco разработки сингапурской компании ST Kinetics, представлявшаяся американской компанией Oshkosh Defense. Сравнительные испытания обеих образцов проводились на Аляске с августа 2021 по январь 2022 года.

Выбранная армией США машина Beowulf представляет собой небронированный вариант разработанной и производимой BAE Systems Hägglunds двухзвенной сочлененной гусеничной бронированной машины BvS 10 - дальнейшего развития все той же Bv 206. Машина BvS 10 была изначально разработана для морской пехоты Великобритании, на вооружении которой состоит с 2006 года под названием Viking, и закуплена также сухопутными войсками Швеции, Франции, Австрии и морской пехотой Нидерландов. Армия США станет стартовым заказчиком ее небронированного варианта Beowulf, впервые представленного еще в 2015 году. Машина Beowulf имеет полезную нагрузку до 8000 кг и способна передвигаться с ней на скорости по шоссе до 65 км/ч, в пассажирском варианте перевозится до 14 человек.

Производство Beowulf, как ранее и BvS 10, будет осуществляться на заводе BAE Systems Hägglunds в Эрншёдльсвике в Швеции. Значительная часть компонентов машины производится в США, включая дизельный двигатель Cummins и автоматическую трансмиссию Allison.

Опытные образцы выбранной армией США по программе Cold Weather All-Terrain Vehicle (CATV) арктической двухзвенной сочлененной гусеничной плавающей вездеходной машины BAE Systems Hägglunds Beowulf (с) BAE Systems

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Великобритания
Нидерланды
США
Франция
Швеция
Компании
Allison
BAE Systems
Cummins
Oshkosh
Проекты
2020-й год
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