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В Китае напомнили о планах по высадке на Луну

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Луноход "Юйту"
Китайский луноход "Юйту".
Источник изображения: Синьхуа

К 2030 году тайконавты высадятся на Луну, а в 2030-х годах под руководством Китая будет создана международная лунная исследовательская станция International Lunar Research Station (ILRS), заявил председатель китайской корпорации аэрокосмической науки и техники China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) У Яньшэн. Об этом сообщает SpaceNews.

Выступая в эфире китайской телекомпании, У Яньшэн заявил, что страна намерена в следующие 10-15 лет организовать миссию по доставке образцов грунта с поверхности Марса. Среди других планов, которые имеются у CASC, — отправка автоматических межпланетных станций к Юпитеру и Урану, а также создание космической обсерватории для изучения экзопланет.

Глава корпорации напомнил, что в настоящее время Китай делает упор на разработку многоразовых ракет космического назначения.

В декабре американское издание SpaceNews со ссылкой на представителя китайской космической отрасли сообщило, что в стране допускают расширение национальной космической станции Tiangong.

Пекин завершил сборку национальной орбитальной станции в ноябре.

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Страны
Китай
США
Компании
CASC
Проекты
Луна
Марс
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