Китай завершил сборку национальной орбитальной станции

Сборка на околоземной орбите первой китайской национальной многомодульной станции Tiangong завершена. Об этом со ссылкой на Управление программы пилотируемых полетов КНР сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время на околоземной орбите располагается станция Tiangong, состоящая из модулей Tianhe, Wentian и Mengtian, соединенных в конструкцию Т-образной формы.

«Перемещение лабораторного модуля Mengtian успешно завершено 3 ноября в 9:32 по пекинскому времени (4:32 по московскому)… Экипаж корабля Shenzhou-14 войдет в модуль Mengtian во второй половине дня», — заявляет управление.

Отмечается, что завершение сборки станции Tiangong стало возможным после того, как в октябре на околоземную орбиту был выведен ее третий модуль, получивший название Mengtian

В апреле Министерство иностранных дел (МИД) Китая пригласило зарубежных космонавтов присоединиться к проектам на своей орбитальной станции Tiangong.