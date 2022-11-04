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Китай завершил сборку национальной орбитальной станции

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Китайский космонавт
Китайский космонавт ловит гусеницу шелкопряда.
Источник изображения: YouTube

Сборка на околоземной орбите первой китайской национальной многомодульной станции Tiangong завершена. Об этом со ссылкой на Управление программы пилотируемых полетов КНР сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время на околоземной орбите располагается станция Tiangong, состоящая из модулей Tianhe, Wentian и Mengtian, соединенных в конструкцию Т-образной формы.

«Перемещение лабораторного модуля Mengtian успешно завершено 3 ноября в 9:32 по пекинскому времени (4:32 по московскому)… Экипаж корабля Shenzhou-14 войдет в модуль Mengtian во второй половине дня», — заявляет управление.

Отмечается, что завершение сборки станции Tiangong стало возможным после того, как в октябре на околоземную орбиту был выведен ее третий модуль, получивший название Mengtian

В апреле Министерство иностранных дел (МИД) Китая пригласило зарубежных космонавтов присоединиться к проектам на своей орбитальной станции Tiangong.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Шэньчжоу
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