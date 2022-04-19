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Китай пригласил иностранцев на свою орбитальную станцию

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Тяньгун-3 (Tiangong-3)
Третий китайский орбитальный посещаемый модуль «Тяньгун-3» (Tiangong-3).
Источник изображения: http://www.bisbos.com/

Министерство иностранных дел (МИД) Китая пригласило зарубежных космонавтов присоединиться к проектам на своей орбитальной станции Tiangong. Об этом сообщает ТАСС.

По словам официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, китайские власти приглашают космонавтов из других стран присоединиться к проектам на станции Tiangong, которая к концу 2022 года должна начать работу в штатном режиме.

«Мы готовы с сотрудничеству со всеми странами. Китайская орбитальная станция приглашает иностранных космонавтов, чтобы вместе с тайконавтами Китая заниматься исследованием космического пространства», — сказал официальный представитель МИД КНР.

В апреле глава Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Хао Чунь заявил, что китайские власти будут использовать свою космическую станцию вместе с Россией и другими странами. По его словам, Пекин уже подписал соглашения с несколькими заинтересованными странами и организациями для осуществления совместных исследовательских проектов.

Развертывание китайской модульной орбитальной станции Tiangong началось в 2021 году с запуска базового модуля Tianhe. Конструктивно станция, которая должна также получить модули Wentian и Mengtian, напоминает уменьшенный советско-российский «Мир». Tiangong смогут посещать до трех тайконавтов. Ожидаемый срок службы космической станции, которая станет третьей в мире многомодульной орбитальной, — десять лет с возможностью продления еще на пять.

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Страны
Китай
Россия
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