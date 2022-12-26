"Срединный путь" Китая. Что известно об отношениях Москвы и Пекина после начала СВО

Китай после начала специальной военной операции на Украине занял привычную для себя нейтральную позицию, не поддавшись охватившей Запад антироссийской истерии. Пекин продолжает развивать отношения с Москвой, одновременно заявляя о незыблемости принципа территориальной целостности государств, и всячески демонстрирует, что намерен придерживаться такого подхода в будущем.

Беспрецедентный уровень сотрудничества

В последние годы лидеры России и Китая отмечают беспрецедентный уровень двустороннего сотрудничества. Президент РФ Владимир Путин 4 февраля посетил Пекин в день открытия зимней Олимпиады. Вместе с Си Цзиньпином они подписали совместное заявление, в котором говорится, что "дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах". За год Си Цзиньпин дважды встретился с Путиным, кроме того, они дважды провели телефонные переговоры (в феврале и июне).

Несмотря на украинский кризис, китайские политики на протяжении года регулярно выражали готовность всесторонне развивать сотрудничество с Москвой. Президент РФ на встрече с председателем КНР на саммите ШОС в Самарканде лаконично описал отношения между двумя странами на политическом уровне: "Мир стремительно меняется, но неизменным остается только одно: дружба между Китаем и Россией".

Рекордный торговый оборот

Товарооборот России и Китая в январе - ноябре текущего года увеличился в годовом исчислении на 32%, достигнув $172,4 млрд, таким образом, Москва и Пекин уже превысили прошлогодний рекордный показатель в $146,88 млрд. Экспорт из Китая в РФ за 11 месяцев увеличился на 13,4% и составил около $67,3 млрд. Импорт из России в КНР взлетел на 47,5%, до $105 млрд. По последним данным китайской таможни, в январе - октябре только на нефть, трубопроводный газ, СПГ, уголь и мазут из России пришлось 72% всего российского импорта.

Примечательно, что Китай на фоне снижения общих объемов закупки углеводородов нарастил их импорт из РФ. За первые 10 месяцев КНР нарастила физические объемы импорта российской нефти на 9,5%, СПГ - на 32%, коксующегося угля - на 100%. Китайская таможня пока не сообщает об объемах поставок трубопроводного газа из России, однако известно, что стоимость поставок топлива по трубам подскочила на 182%. Китай не стал присоединяться к потолку цен на нефть из РФ вслед за западными странами.

Сотрудничество не в ущерб себе

Китай неоднократно осуждал расширение НАТО на восток и роль США в этом, критиковал поставки Западом вооружений Киеву. При этом в отношениях с западными странами по украинскому вопросу Китай избегал крайностей. Сотрудничество с Москвой Пекин сохранил, но не в ущерб себе. Несмотря на рекордный товарооборот между Россией и Китаем, Москва все же далеко не самый крупный торговый партнер КНР.

24 февраля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД КНР Ван И. Китайский дипломат выразил понимание по поводу обоснованной обеспокоенности РФ вопросами безопасности и при этом заявил, что Пекин "всегда уважал суверенитет и территориальную целостность всех стран". Те же слова звучали из Пекина и в 2014 году после референдума в Крыму о вхождении в состав Российской Федерации.

Пекин не встал ни на одну из сторон конфликта, блоковая конфронтация противоречит его мировоззренческим установкам. Как подчеркивал МИД КНР, Китай ни в коей мере не является стороной конфликта. Пекин выступает за мир и глобальное сотрудничество со всеми странами без исключений, так как только это принесет ему максимальную пользу. В этом и заключается свой особенный "срединный путь" Китая в ситуации невиданных перемен в мире.

В ожидании нового рекорда

В следующем году Пекин, скорее всего, сохранит свою позицию по украинскому кризису и будет продолжать развивать партнерские отношения с Москвой. Торговый оборот между двумя странами, вероятно, превысит $200 млрд: этому способствует политическая воля лидеров двух стран, "выход" Китая из пандемии, а также освободившиеся ниши на российском рынке после ухода западных компаний.

Правительство КНР явно не намерено присоединяться к каким-либо экономическим санкциям западных стран против России. Однако при этом китайские компании и банки будут проявлять осторожность во взаимодействии с российским рынком из опасения подпасть под вторичные санкции.

Поворот российской политики на Восток, в частности в сторону Китая, скорее всего, проявится во многих сферах повседневной жизни. На дорогах стоит ждать больше китайских автомобилей, от частных инвесторов - большего внимания к акциям компаний КНР и облигациям, номинированным в юанях. После ослабления антиковидных ограничений в КНР остров Хайнань может стать одним из популярных направлений для российских туристов. Еще больше студентов отправятся из РФ на обучение в Пекин, Шанхай и Гонконг.

Корреспондент ТАСС Андрей Попов.