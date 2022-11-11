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ТАСС

СМИ: готовность Зеленского к переговорам с Россией указывает на раскол в НАТО

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

Колумнист газеты Cumhuriyet Барыш Достер также отметил, что "США не обладают властью, чтобы навязывать миру порядок и вводить новые правила"

АНКАРА, 10 ноября. /ТАСС/. Готовность президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией указывает на раскол в Североатлантическом альянсе. Такое мнение выразил в четверг колумнист оппозиционной турецкой газеты Cumhuriyet Барыш Достер.

"Наконец произошло ожидаемое. Как уже несколько дней сообщают основные американские СМИ, давление США на Украину с целью заставить ее вернуться к переговорам с Россией дало результаты. Президент Украины Зеленский заявил, что он открыт для переговоров с Россией и что он предлагает несколько условий для этого. Это заявление не только дает представление о положении Украины на линии фронта, но и указывает на раскол в Атлантическом альянсе", - пишет журналист.

По мнению Достера, "США не имеют такого влияния на своих союзников, как раньше, и не эффективны в сдерживании своих противников и соперников". "Война между Украиной и Россией продемонстрировала это еще раз. Германия намерена улучшить отношения с Россией и Китаем, несмотря на возражения США. От КНДР до Ирана, от Сирии до Кубы многие страны оказывают сопротивление США. Расширяется Шанхайская организация сотрудничества. Проект "Пояс и путь" развивается. Напряженные отношения США с Саудовской Аравией по поводу добычи нефти и негативная реакция на них хорошо известны. Не будем забывать, что Нидерланды отменили санкции против России", - добавляет он.

Колумнист Cumhuriyet также отмечает, что "США не обладают властью, чтобы навязывать миру порядок и вводить новые правила". "Доктрина [национальной безопасности США] была слишком субъективной, слишком эгоистичной, слишком высокомерной", - поясняет Достер.

Ранее газета Politico сообщила, что администрация США подтолкнула Зеленского к исключению пункта о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным из списка условий для начала диалога. Издание отметило, что в понедельник Зеленский перечислил пять условий для начала переговоров с Москвой, среди которых не было упоминания невозможности переговоров с Путиным. Как пишет Politico, изменение позиции "напрямую связано с мягким подталкиванием со стороны администрации президента США Джо Байдена". По данным газеты, Зеленский смягчил подход после продолжительных переговоров между Киевом и Вашингтоном, в том числе во время визита на Украину помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Как пишет издание, американские чиновники напрямую не просили Зеленского изменить позицию по переговорам, но передали, что Киеву необходимо показать миру готовность завершить конфликт мирным путем. При этом Вашингтон не считает, что переговоры должны начаться незамедлительно.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российское руководство по-прежнему готово к проведению переговоров по Украине. Он отметил, что Россия готова выслушать коллег с Запада, если они предложат организовать разговор по разрядке напряженности с учетом интересов Москвы. 

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