МО: попытки США подстроить КБТО под свои интересы привели к блокировке инициатив РФ и КНР

Как заявили в российском ведомстве, итоги конференции стран - участниц КБТО выявили глубокие противоречия по вопросам реализации конвенции из-за действий США

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Попытки Соединенных Штатов "подстроить" Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) под свои интересы привели к тому, что не удалось достичь принципиальных договоренностей по укреплению режима действия этого документа. Об этом в субботу сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

С 28 ноября по 16 декабря 2022 года в Женеве состоялась девятая обзорная конференция государств - участников КБТО.

"Возвращаясь к итогам конференции, хотел бы отметить, что попытки США и их союзников "подстроить" конвенцию под свои интересы привели к тому, что в ходе мероприятия не удалось достичь принципиальных договоренностей по укреплению режима КБТО, а заключительный документ был принят без итоговой декларации. Ключевые инициативы Российской Федерации, Китая и других государств были заблокированы западными делегациями как "непрофильные" или "недостаточно проработанные", - заявил он.

Кириллов добавил, что итоги конференции стран - участниц КБТО выявили глубокие противоречия по вопросам реализации конвенции из-за действий США. "Прошедшее мероприятие выявило глубокие противоречия по вопросам реализации конвенции, обостряемые навязчивым стремлением США к глобальному доминированию, идея которого закладывается Белым домом в документы стратегического планирования в области биобезопасности", - заявил он.