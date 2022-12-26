Карасин: рано или поздно западные политики заставят Зеленского пойти на переговоры с РФ

Глава комитета Совета Федерации по международным делам отметил, что те немногие американские политики, имеющие здравый взгляд на реальность, озабочены перспективой большого столкновения с Россией и эта озабоченность становится доминирующей в американской политической жизни

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Ответственные европейские и американские политики, озабоченные потенциальным полномасштабным конфликтом с Россией, рано или поздно заставят президента Украины Владимира Зеленского "принять реальность" и сесть за стол переговоров. Об этом в пятницу заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Чувство опасения и озабоченности в Европе и в Соединенных Штатах стало явью. Мы должны это учитывать и рассчитывать на то, что рано или поздно ответственные политики все-таки поднимут голову, скажут: "Давайте Зеленского все-таки ограничим в возможностях и заставим его принять реальность и сесть за стол переговоров", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Карасин отметил, что те немногие американские политики, имеющие здравый взгляд на реальность, озабочены перспективой большого столкновения с Россией и эта озабоченность становится доминирующей в американской политической жизни. "Поэтому определенные лимиты на типы вооружений (для поставок Украине) там создают", - добавил глава комитета СФ.

По его мнению, особая озабоченность очевидна в европейских странах, которые находятся "на переднем краю и могут быть подвержены непосредственно военным действиям". "Они хорошо это понимают, потому что головы у нынешних киевских стратегов нет", - подчеркнул Карасин.