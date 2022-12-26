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Интерфакс-АВН

Байден подписал закон об оборонном бюджете США с расходами почти в $900 млрд

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: EPA-EFE/ JIM LO SCALZO

Вашингтон. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден в пятницу поставил подпись под законом об оборонном бюджете США на 2023 финансовый год.

"Сегодня я подписал (...) закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2023 финансовый год. Закон дает разрешение использовать ассигнования министерству обороны, программам Минэнерго по нацбезопасности, госдепартаменту, министерству внутренней безопасности и разведывательному сообществу", - приводятся слова президента в заявлении Белого дома.

В свою очередь The Washington Post сообщает, что закон об оборонном бюджете обязывает выделить средства на сумму около $858 млрд.

"Закон (...) предусматривает наделение властей важнейшими полномочиями для обеспечения национальной обороны нашей страны, внешней политики и внутренней безопасности", - говорится в заявлении Байдена.

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