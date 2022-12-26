Сейм Литвы разрешил военным готовить украинцев на курсах в странах ЕС и НАТО

В рамках программы ЕС по обучению украинских военных Вильнюс делегирует 40 инструкторов, в рамках аналогичной миссии НАТО - 25 специалистов

ВИЛЬНЮС, 23 декабря. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы одобрил в пятницу на пленарном заседании участие литовских военных инструкторов в обучении военнослужащих Украины на курсах, организованных в других странах Евросоюза и НАТО. Постановление об этом было утверждено депутатами единогласно.

"Мы будем поддерживать Украину до победного конца, а также будем проводить обучении ее военных и в дальнейшем", - заявил в парламенте министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

В рамках программы ЕС по обучению украинских военных Вильнюс делегирует 40 инструкторов, в рамках аналогичной миссии НАТО, которая проходит в Великобритании, - 25 специалистов.

В течение текущего года специальные курсы по 18 направлениям в Литве прослушали около 500 украинских военных. В декабре завершается обучение по действиям на территории, подвергшейся химическому, биологическому, радиационному заражению, а также по борьбе с беспилотными летательными аппаратами и сбору информации из открытых источников, которая может представлять интерес для разведки. В 2023 году планируется подготовить 1,1 тыс. человек - вдвое больше, чем в нынешнем году.