Войти
ЦАМТО

Германия передала Украине БРЭМ Bergepanzer 2, машину скорой помощи и вилочные погрузчики

337
0
0
Bergepanzer 2
Ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 сухопутных войск Польши.
Источник изображения: greendef.blogspot.com

ЦАМТО, 23 декабря. Берлин передал Киеву еще одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2, а также машину скорой помощи и вилочные погрузчики.

Это следует из списка, опубликованного на сайте правительства Германии, передает "РИА Новости".

Отмечается, что Берлин передал еще одну БРЭМ, таким образом, Киев всего получил 13 БРЭМ Bergepanzer 2. Кроме того, новая поставка включала 13 автомобилей пограничной службы (в общей сложности уже отправлено 78 таких машин).

Помимо этого, Германия передала еще одну машину скорой помощи (всего 35) и два вилочных погрузчика (всего 4).

Также к передаче Киеву Берлин готовит сменные системы для погрузчиков грузоподъемностью 15 тонн и обогреватели для полевых условий. Сроки передачи не уточняются.

Ранее представитель немецкого Кабинета министров Штеффен Хебештрайт сказал журналистам, что в Бундесвере наблюдается повсеместно дефицит боеприпасов, однако из соображений секретности о точном количестве запасов не сообщается, также как и о том, на сколько дней полномасштабных боевых действий их бы хватило, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Похожие новости
23.08.2021
Зеленский не оставляет надежды получить оружие из Германии
13.08.2021
Украина мчится в НАТО: Зеленский запустил стратегию до 2025 года по вопросам вступления в Альянс (Главред, Украина)
30.10.2019
"Прекрасно": Зеленский поприветствовал отвод сил в Донбассе
28.10.2019
"Они воюют нелегально": с кем повздорил Зеленский в Донбассе
24.10.2019
Феникс (Китай): никого нельзя пускать в свою сферу влияния! НАТО решила создать военную базу у российских границ, Путин очень недоволен
10.03.2017
Россия считает нецелесообразным сводить диалог с НАТО к украинской тематике
13.07.2010
EADS ведет по страницам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.12 00:21
  • 40337
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.12 00:18
  • 2
СВО ведет к масштабному усилению российской армии
  • 27.12 00:02
  • 1
Cпецслужбам расставили приоритеты
  • 26.12 23:58
  • 77
Об экстренных мерах по разрешению критических проблем нашего надводного кораблестроения.
  • 26.12 23:44
  • 2
В основе тактики боя – IT-технологии
  • 26.12 23:24
  • 8
Ростех представил бронированную LADA Niva Legend для эвакуации в полевых условиях
  • 26.12 23:04
  • 1
Шойгу сообщил об увеличении гособоронзаказа по линии «Калашникова» в 2023 году
  • 26.12 15:20
  • 2
Путин: нужна обратная связь предприятий ОПК с подразделениями спецоперации
  • 26.12 12:13
  • 0
ВСУ продолжает усиливать группировку войск в северных районах страны
  • 26.12 11:42
  • 0
Что скрывается за «дружескими» объятиями Дуды и Зеленского?
  • 26.12 11:35
  • 1
Военный эксперт назвал ЗРС, способные сбивать гиперзвуковые ракеты
  • 26.12 11:11
  • 1
Глава Минобороны РФ прибыл на оборонные предприятия Ижевска с проверкой
  • 26.12 11:07
  • 5
Военный историк рассказал об уникальности российского беспилотника «Охотник»
  • 26.12 08:21
  • 1
Путин назвал обеспечение вооружением главной задачей предприятий ОПК
  • 26.12 08:16
  • 1
Созданный Россией за свой счет для Анголы спутник заработал