Германия передала Украине БРЭМ Bergepanzer 2, машину скорой помощи и вилочные погрузчики

ЦАМТО, 23 декабря. Берлин передал Киеву еще одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2, а также машину скорой помощи и вилочные погрузчики.

Это следует из списка, опубликованного на сайте правительства Германии, передает "РИА Новости".

Отмечается, что Берлин передал еще одну БРЭМ, таким образом, Киев всего получил 13 БРЭМ Bergepanzer 2. Кроме того, новая поставка включала 13 автомобилей пограничной службы (в общей сложности уже отправлено 78 таких машин).

Помимо этого, Германия передала еще одну машину скорой помощи (всего 35) и два вилочных погрузчика (всего 4).

Также к передаче Киеву Берлин готовит сменные системы для погрузчиков грузоподъемностью 15 тонн и обогреватели для полевых условий. Сроки передачи не уточняются.

Ранее представитель немецкого Кабинета министров Штеффен Хебештрайт сказал журналистам, что в Бундесвере наблюдается повсеместно дефицит боеприпасов, однако из соображений секретности о точном количестве запасов не сообщается, также как и о том, на сколько дней полномасштабных боевых действий их бы хватило, отмечает агентство.