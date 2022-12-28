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ТАСС

В МИД России заявили, что американский ВПК извлекает сверхприбыли от конфликта на Украине

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Александр Дарчиев
Александр Дарчиев.
Источник изображения: militarynews.ru

Директор департамента Северной Америки Александр Дарчиев отметил, что политический класс в Вашингтоне солидарен с тем, что "война до последнего украинца" - выгодная инвестиция в безопасность США"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Американский военно-промышленный комплекс извлекает сверхприбыли от конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

"В конце концов американский ВПК извлекает сверхприбыли, а политический класс, при всей ожесточенности внутривидовой борьбы, солидарен в том, что "война до последнего украинца" - выгодная инвестиция в безопасность Америки", - сказал он.

Дарчиев отметил, что в Вашингтоне никто не задумывается об опасности "завязнуть в конфликте, в который США все более втягиваются, по сценарию недавнего афганского фиаско". "Так что рассчитывать на проблески здравого смысла у американской элиты, независимо от партийной принадлежности, не приходится", - указал он.

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Россия
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Украина
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