NASA и Роскосмос регулярно обмениваются информацией, в том числе и по повреждению "Союза"

Одной из последних тем обсуждения двух космических ведомств стала сверка данных по метеоритным дождям, заявил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Роскосмос и Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства на регулярной основе обмениваются данными по различным вопросам, в том числе и по инциденту с повреждением обшивки приборно-агрегатного отсека корабля "Союз МС-22". Об этом заявил в четверг на пресс-конференции руководитель американской программы Международной космической станции Джоэл Монталбано, отметив, что постоянно находится на связи с исполнительным директором Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергеем Крикалевым.

"Я общаюсь с Сергеем [Крикалевым] на регулярной основе. Также на операционном уровне у нас проходят ежедневные согласования, - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста. - Мы постоянно обмениваемся данными <...>. Команды работают вместе, как и всегда, в этом плане ничего не изменилось".

Монталбано добавил, что одной из последних тем обсуждения двух космических ведомств стала сверка данных по метеоритным дождям. "Мы в Центре управления полетами (ЦУП) в Хьюстоне и ЦУП в Москве следили за направлением метеоритных дождей и пришли к одинаковому выводу", - отметил он.

15 декабря при подготовке к выходу российских космонавтов в открытый космос было зафиксировано падение давления во внешней системе терморегулирования пилотируемого корабля "Союз МС-22". Визуальный осмотр корабля со станции подтвердил утечку теплоносителя, поэтому выход был отменен.

Как рассказали в Роскосмосе, 16 декабря был проведен ряд тестов систем корабля "Союз МС-22", в том числе проверка его системы управления движением с кратковременным включением двигателей причаливания и ориентации. Тесты систем корабля показали, что других неисправностей в нем нет.

18 декабря с помощью камер станционного дистанционного манипулятора была осмотрена внешняя поверхность корабля "Союз МС-22". Анализ поступивших на Землю данных позволил обнаружить возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля. По предварительным данным, повреждение могло быть вызвано попаданием микрометеороида или космического мусора в наружный холодильник-радиатор, расположенный на приборно-агрегатном отсеке корабля "Союз МС-22".