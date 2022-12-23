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ТАСС

В Генштабе назвали бездумными санкции Европы на любые контакты России по военной линии

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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Как отметил первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов, результатом действий Запада также стал фактический развал системы контроля над вооружениями, сложившейся в предыдущие десятилетия

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Санкционные ограничения, введенные европейскими странами в отношении любых контактов России по военной линии, являются бездумными.

Об этом в четверг на брифинге перед военными атташе иностранных государств сообщил начальник Генштаба ВС РФ - первый замминистра обороны России Валерий Герасимов.

"Результатом действий Запада также стал фактический развал системы контроля над вооружениями, сложившейся в предыдущие десятилетия. В настоящее время из всего набора инструментов контроля над вооружениями сохранился только договор о СНВ. Однако после ограничений из-за ковида не все механизмы этого соглашения действуют так, как это было задумано до подписания соглашений. К проблемам добавились и санкционные ограничения, бездумно введенные европейскими странами на любые контакты по военной линии", - заявил Герасимов. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
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