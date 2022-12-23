В Генштабе назвали бездумными санкции Европы на любые контакты России по военной линии

Как отметил первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов, результатом действий Запада также стал фактический развал системы контроля над вооружениями, сложившейся в предыдущие десятилетия

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Санкционные ограничения, введенные европейскими странами в отношении любых контактов России по военной линии, являются бездумными.

Об этом в четверг на брифинге перед военными атташе иностранных государств сообщил начальник Генштаба ВС РФ - первый замминистра обороны России Валерий Герасимов.

"Результатом действий Запада также стал фактический развал системы контроля над вооружениями, сложившейся в предыдущие десятилетия. В настоящее время из всего набора инструментов контроля над вооружениями сохранился только договор о СНВ. Однако после ограничений из-за ковида не все механизмы этого соглашения действуют так, как это было задумано до подписания соглашений. К проблемам добавились и санкционные ограничения, бездумно введенные европейскими странами на любые контакты по военной линии", - заявил Герасимов.