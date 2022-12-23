Герасимов: Россия продолжит сотрудничать с другими странами в военной сфере в 2023 году

Как отметил глава Генштаба ВС РФ, в 2023 году продолжится работа по созданию условий по стабилизации обстановки на глобальном и региональном уровнях, а также поступательное и сбалансированное развитие армии и флота для обеспечения мирного социально-экономического развития страны

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Одним из приоритетов России в 2023 году останется военное сотрудничество с армиями зарубежных государств.

Об этом в четверг на брифинге перед военными атташе иностранных государств сообщил начальник Генштаба ВС РФ - первый замминистра обороны России Валерий Герасимов.

"В следующем году будет продолжена работа по созданию условий по стабилизации обстановки на глобальном и региональном уровнях, а также поступательное и сбалансированное развитие армии и флота для обеспечения мирного социально-экономического развития страны. Одним из приоритетов остается военное сотрудничество с армиями зарубежных государств. Рассчитываем на активное участие военных атташе в поддержании конструктивного взаимодействия", - заявил он.