Закрепление в законе призывного возраста с 21 года может произойти в 2023 году

Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов сообщил, что закрепить в законе призывной возраст с 21 года могут в 2023 году

Увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года могут в 2023 году. Об этом в четверг, 22 декабря, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он пояснил, что эта инициатива может быть реализована только при изменениях в законодательстве.

«Мы готовы к этой работе», — сказал Картаполов ТАСС.

Он подчеркнул, соответствующие изменения могу произойти уже в течение следующего года. При этом Картаполов отметил, что комитет Госдумы по обороне ждет официальных предложений от Минобороны РФ по этому вопросу.

Днем ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства заявил, что при комплектовании Вооруженных сил (ВС) РФ нужно поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года. Кроме того, предельный возраст граждан, которые могут быть призваны в войска, предлагается повысить до 30 лет.

Кроме того, глава Минобороны заявил о намерении продолжить проведение специальной военной операции (СВО) в 2023 году до полного выполнения поставленных задач.

В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что увеличение возраста призыва с 18 до 21 года связано с намерением привлечь в армию зрелых людей.