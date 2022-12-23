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Обозначен срок отправки американского Patriot на Украину

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ЗРК Patriot
ЗРК Patriot.
Источник изображения: Global Look Press

Американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot отправят на Украину через несколько месяцев. Этот срок на условиях анонимности The Drive обозначил высокопоставленный чиновник Минобороны США.

«Patriot требует обучения, и мы ожидаем, что потребуется несколько месяцев, чтобы украинские силы прошли подготовку, необходимую для его успешного применения», — сказал источник.

По его словам, в настоящее время США работают с Украиной, чтобы «помочь ей управлять и интегрировать различные средства [противовоздушной обороны]».

Чиновник отказался назвать число украинских военнослужащих, которые должны пройти обучение работе с Patriot, а также поколение (второе или третье) этого ЗРК, которое получит Киев.

Ранее военный историк Юрий Кнутов заявил, что Patriot сложны в обслуживании и должны идти в связке с другими системами противовоздушной обороны, например с французскими Crotale, чтобы иметь возможность отслеживать летящие низко ракеты.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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