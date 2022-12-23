Войти
Lenta.ru

Военный эксперт раскрыл слабые места ЗРК Patriot

352
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с Ura.ru раскрыл слабые места зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Эксперт объяснил, что ЗРК Patriot сложны в обслуживании и должны идти в связке с другими системами ПВО, чтобы иметь возможность отслеживать летящие низко ракеты, например, с французскими Crotale. Подобная связка была в свое время у Саудовской Аравии, указал Кнутов, при этом французские ЗРК для этого сильно переделывали.

По мнению Кнутова, США не спешат от отправкой Patriot Украине из опасений утечки технологий. «Самое главное — это опасность утечки американской технологии. США об этом очень переживают», — заключил аналитик.

Ранее президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон поставит Киеву ЗРК Patriot и обучит Вооруженные силы Украины (ВСУ) безошибочному использованию комплексов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Похожие новости
21.12.2022
"В руки России еще не попал ни один HIMARS, что уж говорить о Patriot"
15.12.2022
США готовы поставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot
29.11.2022
Ракетный комплекс Crotale: повлияет ли "Гремучая змея" из Франции на ход спецоперации?
27.07.2022
Российские комплексы ПВО на Украине превзошли сами себя
18.06.2020
Почему США проиграли войну в Ираке
20.10.2017
Российские комплексы С-400 меняют правила игры на Ближнем Востоке (что должно вызвать беспокойство в США) (The National Interest, США)
04.04.2017
Патриотизм по-польски: Варшава потратит годовой военный бюджет на американские ЗРК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 21:07
  • 1
Шойгу оценил стоимость поставленного Западом оружия Украине в $97 млрд
  • 23.12 20:59
  • 40186
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.12 20:58
  • 5
"Нужно только это". Что изменится в российской армии
  • 23.12 20:55
  • 109
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 23.12 19:45
  • 1
Ростех возродил производство материала для авиационного остекления
  • 23.12 18:36
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО отправило на фронт самое необходимое
  • 23.12 18:34
  • 2
Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку во Флориде
  • 23.12 15:32
  • 1
Российское оружие подтвердило исключительную эффективность, заявил Шойгу
  • 23.12 15:31
  • 5
Снова о якобы "генеральских званиях" гражданских служащих Министерства обороны
  • 23.12 12:27
  • 4
Третий модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 23.12 12:02
  • 6
Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках ВМФ
  • 23.12 06:27
  • 1
Пашинян заявил о невыполнении российскими миротворцами своих обязательств
  • 23.12 01:55
  • 1
В России разработали спецкомплекты, автоматически останавливающие кровотечение
  • 22.12 21:06
  • 120
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 22.12 18:17
  • 3
Танки Т-90М "Прорыв" поступили группировке "Отважные" в зоне военной операции