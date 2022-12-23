Военный эксперт раскрыл слабые места ЗРК Patriot

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с Ura.ru раскрыл слабые места зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Эксперт объяснил, что ЗРК Patriot сложны в обслуживании и должны идти в связке с другими системами ПВО, чтобы иметь возможность отслеживать летящие низко ракеты, например, с французскими Crotale. Подобная связка была в свое время у Саудовской Аравии, указал Кнутов, при этом французские ЗРК для этого сильно переделывали.

По мнению Кнутова, США не спешат от отправкой Patriot Украине из опасений утечки технологий. «Самое главное — это опасность утечки американской технологии. США об этом очень переживают», — заключил аналитик.

Ранее президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон поставит Киеву ЗРК Patriot и обучит Вооруженные силы Украины (ВСУ) безошибочному использованию комплексов.