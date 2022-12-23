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ТАСС

NASA подтвердило полет Федяева к МКС на корабле Crew Dragon в феврале 2023 года

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Космонавт Андрей Федяев
Космонавт Андрей Федяев.
Источник изображения: livenews24.ru

Вместе с Федяевым на МКС отправятся астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Российский космонавт Андрей Федяев отправится на Международную космическую станцию (МКС) в рамках перекрестных полетов на американском корабле Crew Dragon в середине февраля 2023 года. Об этом в среду сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своем сайте.

По данным ведомства, запуск состоится с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. "Самая ранняя расчетная дата старта миссии Crew-6 приходится на середину февраля", - сообщила пресс-служба NASA, подтвердив тем самым предоставленную Роскосмосом в ноябре информацию по срокам.

Вместе с Федяевым на МКС отправятся астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

15 июля Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС. Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сообщал, что это соглашение подразумевает три полета российских космонавтов на американском корабле Crew Dragon. В рамках программы перекрестных полетов 21 сентября к МКС на борту российского корабля "К. Э. Циолковский" ("Союз МС-22") с космодрома Байконур отправился американец Фрэнк Рубио. 

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Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
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