Политолог: надо не только насытить армию БПЛА, но и создать отечественную индустрию беспилотных систем

Источник изображения: topwar.ru

21 декабря на коллегии Министерства обороны Российской Федерации президент Владимир Путин отметил важность применения беспилотной авиации на фронте, подчеркнув, что вооруженные силы надо оснастить беспилотными аппаратами на уровне не только рот, но даже отделений. Тему развил российский политолог Алексей Чадаев.

В настоящее время российские войска действительно испытывают существенные проблемы с тактическими беспилотными летательными аппаратами. Военные называют их «летающими биноклями», но генералитет и топ-менеджеры военно-промышленного комплекса долгое время игнорировали потребность армейских подразделений в таких беспилотниках. Между тем, ВСУ как раз весьма активно насыщали беспилотниками их западные покровители, что привело к известным результатам.

Сейчас в качестве тактических БПЛА используют китайские «мавики», которые создавались для фотосессий и блогеров, работающих в сфере освещения путешествий. Для боевых действий такие дроны, понятное дело, подходят мало, но использовать их приходится за неимением лучших вариантов.

Политолог Алексей Чадаев в своем Telegram-канале пишет, что такие беспилотники являются «неизбежным злом вдвойне». Ведь такие дроны используют не только для разведки и наблюдения за силами противника, но даже для корректировки артиллерийского огня или сброса боеприпасов на позиции противника.

Между тем, дальность полета такого дрона составляет всего 5 километров. Лишь редкие мастера добиваются полета на 8 километров без потери сигнала. Но такая дальность позволяет корректировать огонь минометов, АГС, танков. Для корректировки огня артиллерии нужны дроны, летающие минимум на 20 километров, способные находиться в полете не менее 30 минут.

Попытки корректировать артиллерийский огонь с помощью «мавиков» приводят к тому, что операторы БПЛА подходят слишком близко к передовой. Далее финал печален, поскольку ВСУ ставят своей целью не столько сбить дроны, сколько убить операторов БПЛА, подчеркивает Чадаев.

Что касается сброса боеприпасов на позиции противника, то это еще менее подходящая задача для «мавиков». Ведь стоимость дрона от 200 тысяч рублей, а нести он может максимум одну гранату.

Как отмечает Чадаев, не исключено, что после заявления президента на коллегии военного ведомства про необходимость насыщения армии БПЛА, последуют «соревнования» подрядчиков, которые бросятся осваивать бюджет. Но ведь главной задачей, в действительности, должно быть не столько даже насыщение армии дронами, пусть и на уровне взводов или отделений, а создание в Российской Федерации собственной развитой индустрии беспилотных систем. Упор при создании такой индустрии следует делать на конкуренцию множества компаний, чтобы у них был стимул постоянно совершенствоваться.