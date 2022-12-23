В Минобороны США считают, что ВСУ потребуется несколько месяцев, чтобы освоить ЗРК Patriot

ЦАМТО, 22 декабря. В Минобороны США считают, что украинским военным потребуется несколько месяцев, чтобы освоить передаваемые им зенитные ракетные комплексы Patriot.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила высокопоставленный представитель американского оборонного истеблишмента.

Системы ПВО Patriot вошли в очередной пакет военной помощи Украине объемом почти в два миллиарда долларов.

"Мы считаем, что понадобится несколько месяцев на то, чтобы украинские силы получили подготовку, необходимую для их успешного использования", – сказала она.

Как уточнил в интервью катарскому телеканалу al-Jazeera другой американский чиновник, "обучение украинских военных работе с ЗРК Patriot будет проходить в ФРГ и еще в одной стране".