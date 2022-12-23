Войти
Военное обозрение

В России создан универсальный тренажёр «Корзина», помогающий оператору освоить навыки в том числе прицельного бомбометания

454
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Сообщается о создании специального тренажёра для обучения операторов дронов в том числе прицельному бомбометанию. Речь идёт о беспилотных летательных аппаратах, которые вооружаются теми или иными взрывными устройствами, включая гранаты, и имеют возможность в автоматическом режиме их сбрасывать, например, на позиции противника.

Ранее на «Военном обозрении» публиковались кадры с тем, как в зоне проведения специальной военной операции оператор дрона по-настоящему мастерски отработал, сбросив гранату непосредственно в трубу землянки противника на одной из позиций.

Тренажёр для обучения операторов дронов таким действиям получил название «Корзина». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании «Alfa Центр мишеней».

Ранее эта компания уже создавала тренажёры «Корзина 5» и «Корзина 10», которые позволяли обучать оператора совершенствованию навыков управления беспилотниками различного типа: самолётного и мультироторного.

Универсальный тренажёр «Корзина» позволяет подготовить оператора по трём направлениям, включая целеуказание, корректировку огня артиллерии, а также эффективное поражение целей на земле полезной нагрузкой.

Тренажёр позволяет отрабатывать такого рода навыки в любой местности и в любое время суток. Площадь создания тактических ситуаций упомянутым тренажёром составляет около трёх квадратных километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
28.11.2022
Военкор «Известий» показал работу бойцов расчета БПЛА в Песках
02.03.2022
В России применили беспилотники для мониторинга рек
14.01.2021
Карабахский status quo: что стоит за переговорами Путина, Алиева и Пашиняна
24.05.2019
Беспилотник США на полдня завис у границ России
06.02.2019
Ангола потратит в «военторге» Беларуси 175 млн евро — и это не предел
15.05.2012
Невосполнимая задача
14.05.2012
Россия, в отличие от США, продолжит разработку лазерного оружия ПВО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 21:07
  • 1
Шойгу оценил стоимость поставленного Западом оружия Украине в $97 млрд
  • 23.12 20:59
  • 40186
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.12 20:58
  • 5
"Нужно только это". Что изменится в российской армии
  • 23.12 20:55
  • 109
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 23.12 19:45
  • 1
Ростех возродил производство материала для авиационного остекления
  • 23.12 18:36
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО отправило на фронт самое необходимое
  • 23.12 18:34
  • 2
Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку во Флориде
  • 23.12 15:32
  • 1
Российское оружие подтвердило исключительную эффективность, заявил Шойгу
  • 23.12 15:31
  • 5
Снова о якобы "генеральских званиях" гражданских служащих Министерства обороны
  • 23.12 12:27
  • 4
Третий модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 23.12 12:02
  • 6
Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках ВМФ
  • 23.12 06:27
  • 1
Пашинян заявил о невыполнении российскими миротворцами своих обязательств
  • 23.12 01:55
  • 1
В России разработали спецкомплекты, автоматически останавливающие кровотечение
  • 22.12 21:06
  • 120
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 22.12 18:17
  • 3
Танки Т-90М "Прорыв" поступили группировке "Отважные" в зоне военной операции