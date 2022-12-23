В России создан универсальный тренажёр «Корзина», помогающий оператору освоить навыки в том числе прицельного бомбометания

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Сообщается о создании специального тренажёра для обучения операторов дронов в том числе прицельному бомбометанию. Речь идёт о беспилотных летательных аппаратах, которые вооружаются теми или иными взрывными устройствами, включая гранаты, и имеют возможность в автоматическом режиме их сбрасывать, например, на позиции противника.

Ранее на «Военном обозрении» публиковались кадры с тем, как в зоне проведения специальной военной операции оператор дрона по-настоящему мастерски отработал, сбросив гранату непосредственно в трубу землянки противника на одной из позиций.

Тренажёр для обучения операторов дронов таким действиям получил название «Корзина». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании «Alfa Центр мишеней».

Ранее эта компания уже создавала тренажёры «Корзина 5» и «Корзина 10», которые позволяли обучать оператора совершенствованию навыков управления беспилотниками различного типа: самолётного и мультироторного.

Универсальный тренажёр «Корзина» позволяет подготовить оператора по трём направлениям, включая целеуказание, корректировку огня артиллерии, а также эффективное поражение целей на земле полезной нагрузкой.

Тренажёр позволяет отрабатывать такого рода навыки в любой местности и в любое время суток. Площадь создания тактических ситуаций упомянутым тренажёром составляет около трёх квадратных километров.