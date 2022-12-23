Байден заявил, что Вашингтон и Киев разделяют "одно и то же видение" ситуации на Украине

По словам лидера США, конфликт мог бы быть урегулирован, если бы Россия вывела свои войска

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Вашингтон и Киев разделяют "одно и то же видение" ситуации на Украине и перспектив ее урегулирования. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

"Я думаю, что мы разделяем одно и то же видение", - сказал он. "Мы оба хотим, чтобы эта война закончилась", - заявил американский лидер.

По его словам, конфликт мог бы быть урегулирован, если бы РФ вывела свои войска. Однако, как считает Байден, "сейчас этого не произойдет". "Что же будет потом? Мы сегодня говорили о том, что мы продолжим помогать Украине добиваться успеха на поле боя, <...> чтобы, когда президент Зеленский оказался готов говорить с российской стороной, он мог бы добиться в этом успеха, потому что он [успех] был бы у него на поле боя", - добавил хозяин Белого дома. "Она [Украина] может добиться успеха на поле боя с нашей помощью, а также с помощью наших европейских союзников и остальных", - полагает Байден.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце ноября заявлял, что переговоры России и Украины могут начаться, если Киев проявит политическую волю и готовность обсуждать хорошо известные требования Москвы. При этом он подчеркнул, что "сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.