Мантуров сообщил, что график производства продукции для СВО сформирован до 2025 года

По словам вице-премьера, в этом году производство продукции оборонно-промышленного комплекса увеличилось в разы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ определилось с необходимой для решения задач спецоперации номенклатурой изделий, график производства сформирован до 2025 года, заявил вице-премьер Денис Мантуров.

"Мы с Минобороны определили потребности по выпуску всей необходимой для СВО номенклатуры изделий. Сформировали графики: подекадно - на вторую половину этого года, сейчас завершаем их исполнение. На 2023 г. графики сформированы по месяцам, на 2024 г. - поквартально, а на 2025 г. определены полугодовые", - сообщил он в интервью газете "Ведомости".

По словам Мантурова в этом году производство продукции оборонно-промышленного комплекса увеличилось в разы. "Параллельно появляются дополнительные потребности: например, Минобороны в этом году поставило задачу по некоторым образцам увеличить выпуск продукции в 3 раза, по другим - в 10 раз", - отметил вице-премьер.