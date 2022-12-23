Войти
ТАСС

Мантуров сообщил, что график производства продукции для СВО сформирован до 2025 года

593
0
0
Денис Мантуров
Денис Мантуров.
Источник изображения: militarynews.ru

По словам вице-премьера, в этом году производство продукции оборонно-промышленного комплекса увеличилось в разы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ определилось с необходимой для решения задач спецоперации номенклатурой изделий, график производства сформирован до 2025 года, заявил вице-премьер Денис Мантуров.

"Мы с Минобороны определили потребности по выпуску всей необходимой для СВО номенклатуры изделий. Сформировали графики: подекадно - на вторую половину этого года, сейчас завершаем их исполнение. На 2023 г. графики сформированы по месяцам, на 2024 г. - поквартально, а на 2025 г. определены полугодовые", - сообщил он в интервью газете "Ведомости".

По словам Мантурова в этом году производство продукции оборонно-промышленного комплекса увеличилось в разы. "Параллельно появляются дополнительные потребности: например, Минобороны в этом году поставило задачу по некоторым образцам увеличить выпуск продукции в 3 раза, по другим - в 10 раз", - отметил вице-премьер. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Мантуров Денис
Похожие новости
23.08.2021
Первый полёт построенного "с нуля" Ту-160М ожидается в 2022 году - Мантуров
03.09.2020
Интервью Анатолия Сердюкова
27.08.2020
"Вертолеты России" поставят Минобороны РФ два вертолета Ми-38
05.02.2020
Россия испытает новые БМП и БТР к 2022 году
26.11.2019
Обновленный "Блэкджек": каким будет модернизированный Ту-160М
30.07.2019
Начался серийный выпуск истребителя пятого поколения Су-57
15.10.2014
От винта!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 21:07
  • 1
Шойгу оценил стоимость поставленного Западом оружия Украине в $97 млрд
  • 23.12 20:59
  • 40186
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.12 20:58
  • 5
"Нужно только это". Что изменится в российской армии
  • 23.12 20:55
  • 109
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 23.12 19:45
  • 1
Ростех возродил производство материала для авиационного остекления
  • 23.12 18:36
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО отправило на фронт самое необходимое
  • 23.12 18:34
  • 2
Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку во Флориде
  • 23.12 15:32
  • 1
Российское оружие подтвердило исключительную эффективность, заявил Шойгу
  • 23.12 15:31
  • 5
Снова о якобы "генеральских званиях" гражданских служащих Министерства обороны
  • 23.12 12:27
  • 4
Третий модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 23.12 12:02
  • 6
Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках ВМФ
  • 23.12 06:27
  • 1
Пашинян заявил о невыполнении российскими миротворцами своих обязательств
  • 23.12 01:55
  • 1
В России разработали спецкомплекты, автоматически останавливающие кровотечение
  • 22.12 21:06
  • 120
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 22.12 18:17
  • 3
Танки Т-90М "Прорыв" поступили группировке "Отважные" в зоне военной операции