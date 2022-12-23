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ТАСС

Орбан заявил, что исход конфликта на Украине не повлияет на безопасность Венгрии

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

Венгерский премьер при этом добавил, что Будапешт выступает за урегулирование конфликта мирным путем

БУДАПЕШТ, 21 декабря. /ТАСС/. Исход конфликта на Украине не повлияет на безопасность Венгрии, поскольку ее обеспечивает не Украина, а сама Венгрия и НАТО. Об этом заявил в среду венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции в Будапеште по итогам 2022 года.

Журналисты спросили его, обеспокоен ли он украинским конфликтом с точки зрения того, что "Украина защищает Венгрию". "Венгрию защищает не Украина, а она сама и НАТО, - ответил премьер. - В этом смысле исход войны в Украине никак не влияет на безопасность Венгрии".

В то же время Орбан подтвердил, что Венгрия выступает за скорейшее прекращение военных действий на Украине и урегулирование конфликта мирным путем за столом переговоров. 

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Страны
Венгрия
Украина
Проекты
NATO
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