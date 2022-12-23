Белый дом: решения о том, как использовать переданные США вооружения, принимает Украина

В Вашингтоне отметили, что все отправляемое Киеву предназначено для того, чтобы он мог защищаться

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Украина принимает решения о том, как использовать переданные ей вооружения, однако США поставляют ей исключительно оборонительные средства. Об этом заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос, получили ли США заверения от Киева, что новые переданные ему вооружения не будут использованы против России.

"Все, что мы отправляем Украине, предназначено для того, чтобы они могли защищаться: либо вернуть территории, либо защищать те территории, которые они уже освободили. А как они используют эти системы на земле, когда и где, это решать украинцам. Мы помогаем им, передаем информацию, готовим, но как использовать эти вооружения - это их решение", - сказал он.

Как ожидается, в среду в ходе визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского американский лидер Джо Байден объявит о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму $1,8 млрд.