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ТАСС

Белый дом заявил, что помощь США Украине менялась в зависимости от тактики России

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Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, доставленные в рамках помощи США в сфере безопасности Украине.
Источник изображения: AP/TASS

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Джо Байден обсудит с Владимиром Зеленским "ситуацию на земле и то, что США могут сделать, чтобы помочь Украине"

КАИР, 21 декабря. /ТАСС/. Помощь Соединенных Штатов Киеву менялась с течением времени и зависела от изменения тактики России. Об этом в среду в интервью телеканалу Al Jazeera заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Наша [США] помощь Украине менялась с изменением хода боевых действий и тактикой России", - сказал Кирби. Согласно его утверждению, "системы противовоздушной обороны - это то, что нужно украинцам после того, как Россия начала использовать" ракеты и беспилотники. Ранее власти США сообщили, что выделят Украине новый пакет военной помощи в объеме $1,85 млрд, в который впервые войдут в том числе комплексы ПВО Patriot.

Касаясь начавшегося визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, Кирби сообщил, что "[президент США Джо] Байден обсудит с ним [Зеленским] ситуацию на земле и то, что США могут сделать, чтобы помочь Украине".

Затрагивая тему иранской ядерной сделки, координатор по стратегическим коммуникациям указал, что "переговоры по ядерной программе Тегерана на повестке дня не стоят". "Сейчас мы [администрация США] сосредоточены на том, как иранские власти обращаются с иранским народом", - сказал он.

Кирби также указал, что Вашингтон "внимательно следит за расширением диалога, сотрудничества и интеграции между Китаем и Россией". 

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