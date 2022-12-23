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Военное обозрение

В прессе США обозначили важные космические стратегии Пентагона, включая мораторий на испытания противоспутникового оружия

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Источник изображения: topwar.ru

В космических просторах Вашингтон, как и во всём остальном, спешит быстрее других занять доминирующее положение. Ниже приводится мнение американских аналитиков по итогам работы США в 2022 году по покорению и изучению космоса. Перед нами - более чем субъективный обзор от американских обозревателей тех данных о стратегиях Пентагона в космосе, которые, по их мнению, являются наиболее интересными и значимыми.

Одной из обсуждаемых историй, можно назвать гонку за солнечной энергией из космоса. Солнечная энергия космического базирования (SBSP) — именно эту идею Пентагон нерешительно вынашивал в течение 15 с лишним лет. В уходящем году исследования SBSP, наконец, перестали вызывать скептическое удивление и сделали маленький шаг к реальности. Многочисленные усилия правительств по всему миру, отдельные из которых имеют большой военный интерес, были направлены на изучение возможности использования солнечной энергии.

Следующим моментом, которые авторы статьи издания Breaking Defense выделяют, это усиленная работа космических сил CIF над улучшением наблюдения за космосом. При этом сами же констатируют, что ключевые датчики космического наблюдения США по-прежнему полагаются на устаревшую компьютерную систему CAVENet.

Немало в статье упомянутого издания говорится и о защите космических спутников. С момента создания Космических сил США в декабре 2019 года активно ведутся споры на эту тему. Сложные политические и юридические вопросы становятся все более острыми по мере роста зависимости как американских военных, так и разведывательного сообщества от коммерческих поставщиков и возможностей. Как пишут американские аналитики, этот вопрос стал особенно актуальным в этом году в связи с войной на Украине и тем, в какой степени коммерческая связь и возможности дистанционного зондирования оказались незаменимыми для западной помощи киевским националистам. Эта история позволила глубоко погрузиться в фундаментальные вопросы, большинство из которых остаются нерешенными.

Отдельным абзацем статьи американских авторов стало обсуждение моратория на испытания противоспутниковых ракет. 1 ноября Первый комитет ООН, отвечающий за вопросы мира и безопасности, поддержал резолюцию США, призывающую все страны ввести мораторий на испытания противоспутниковых ракет. Основной посыл: такие испытания приводят к образованию тысяч обломков. Однако глубинный смысл в том, что США пытаются запретить то, в чём сами серьёзно отстают.

Безусловно, противоспутниковые комплексы наземного базирования — не единственный тип оружия, способный создавать опасный космический мусор. И мораторий ориентирован на испытания в мирное время, а не на применение в военное время, последнее из которых Пентагон для себя решил не исключать полностью...

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