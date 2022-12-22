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РИА Новости

Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках ВМФ

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Министр обороны России Сергей Шойгу проводит рабочее совещание с руководством ведомства
Министр обороны России Сергей Шойгу проводит рабочее совещание с руководством ведомства.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты на базе существующих бригад

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пять дивизий морской пехоты надо будет сформировать в береговых войсках российского ВМФ на базе существующих бригад морпехов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В береговых войсках Военно-Морского Флота на базе существующих бригад морской пехоты сформировать пять дивизий морской пехоты", - сказал Шойгу в среду на расширенной коллегии военного ведомства.

Кроме того, он сообщил, что в 2023 году в состав ВМФ России примут атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Император Александр III", а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей.

"Принять (в 2023 году – прим. ред.) в состав флота атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Император Александр III", а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей", - сообщил Шойгу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
955 Борей
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