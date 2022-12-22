Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках ВМФ

Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты на базе существующих бригад

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пять дивизий морской пехоты надо будет сформировать в береговых войсках российского ВМФ на базе существующих бригад морпехов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В береговых войсках Военно-Морского Флота на базе существующих бригад морской пехоты сформировать пять дивизий морской пехоты", - сказал Шойгу в среду на расширенной коллегии военного ведомства.

Кроме того, он сообщил, что в 2023 году в состав ВМФ России примут атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Император Александр III", а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей.

"Принять (в 2023 году – прим. ред.) в состав флота атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Император Александр III", а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей", - сообщил Шойгу.