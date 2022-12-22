Ульянов заявил, что позитивных перспектив в предотвращении размещения оружия в космосе нет

Постпред РФ отметил, что американцы "ведут дело" к размещению вооружения в космосе, чему Россия пытается противодействовать

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Позитивные перспективы в разработке договоренностей по неразмещению оружия в космосе на сегодняшний день отсутствуют, западные страны блокируют все инициативы. Об этом заявил в среду на пресс-конференции постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Все эти инициативы, включая идею о разработке договора о предотвращении размещения оружия в космосе, которую мы продвигаем на Женевской конференции по разоружению вместе с китайцами, блокируются западными странами. Это продолжается уже много лет. Каких-то позитивных перспектив я на сегодняшний день не вижу", - сказал он.

Ульянов отметил, что американцы "ведут дело" к размещению вооружения в космосе, чему Россия пытается противодействовать.

"Наверное, как всегда это бывает, потом будем сожалеть не только мы, но и западные страны, что не предотвратили такое развитие событий и позволили оружеизацию космоса. По крайней мере, превентивная работа в рамках возможного нами ведется", - добавил он.