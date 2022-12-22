Войти
ТАСС

Ульянов заявил, что позитивных перспектив в предотвращении размещения оружия в космосе нет

140
0
0
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Источник изображения: © РИА Новости / Маргарита Костив

Постпред РФ отметил, что американцы "ведут дело" к размещению вооружения в космосе, чему Россия пытается противодействовать

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Позитивные перспективы в разработке договоренностей по неразмещению оружия в космосе на сегодняшний день отсутствуют, западные страны блокируют все инициативы. Об этом заявил в среду на пресс-конференции постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Все эти инициативы, включая идею о разработке договора о предотвращении размещения оружия в космосе, которую мы продвигаем на Женевской конференции по разоружению вместе с китайцами, блокируются западными странами. Это продолжается уже много лет. Каких-то позитивных перспектив я на сегодняшний день не вижу", - сказал он.

Ульянов отметил, что американцы "ведут дело" к размещению вооружения в космосе, чему Россия пытается противодействовать.

"Наверное, как всегда это бывает, потом будем сожалеть не только мы, но и западные страны, что не предотвратили такое развитие событий и позволили оружеизацию космоса. По крайней мере, превентивная работа в рамках возможного нами ведется", - добавил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Похожие новости
19.03.2019
РФ не получала приглашений от США к трехсторонним переговорам о разоружении
13.12.2017
Белоусов: Роскосмос должен начать зарабатывать по-крупному
11.09.2017
Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира
16.02.2017
Малазийский Боинг - почему выход осколков показывает направление входа
25.05.2015
Подъемная сила
24.06.2013
Окно с видом на космос
31.01.2013
Обратная сторона военной реформы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 02:53
  • 1
Госдума приняла закон об упрощении передачи военной продукции в рамках гособоронзаказа
  • 22.12 02:18
  • 116
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 22.12 02:12
  • 40133
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.12 00:53
  • 2
Вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ
  • 22.12 00:33
  • 1
Небензя назвал надуманными обвинения в адрес РФ в использовании на Украине иранских дронов
  • 22.12 00:26
  • 1
В России «придумали» как защитить самолеты от ракет с самонаведением
  • 22.12 00:00
  • 1
Получит ли Лукашенко российское ядерное оружие
  • 21.12 23:47
  • 1
Держать строй: Россия и Белоруссия организуют единое оборонное пространство
  • 21.12 21:13
  • 1
Танки Т-90М "Прорыв" поступили группировке "Отважные" в зоне военной операции
  • 21.12 20:22
  • 2
Антироссийские санкции подстегнули спрос на отечественную радионавигацию для морского и речного флота
  • 21.12 20:19
  • 1
Военный эксперт рассказал о преимуществах танка Т-90М «Прорыв»
  • 21.12 19:06
  • 107
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 21.12 16:25
  • 0
ТЕПЛОВИЗОРЫ, КВАДРОКОПТЕР И ЭКИПИРОВКА: ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ОТПРАВЛЯЕТ НА ФРОНТ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
  • 21.12 13:47
  • 0
В польский сейм внесен законопроект об отмене уголовной ответственности за наемничество на Украине
  • 21.12 08:24
  • 1
В России рассказали о технологиях следующего поколения в БПЛА «Охотник»