СМИ: в Пентагоне проверяют поставки вооружения Украине на предмет мошенничества

Газета Military Times сообщила, что основное внимание будет сконцентрировано на оперативных контрактах Пентагона и на потенциальной утечке помощи США через черный рынок

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Служба уголовных расследований (DCIS) Министерства обороны США занимается проверкой поставок вооружения Украине Соединенными Штатами на предмет признаков мошенничества и злоупотреблений. Об этом в среду сообщила газета Military Times.

"Риск вполне реален в силу того факта, что мы имеем дело с таким невероятным количеством предметов, многие из которых обладают боевой способностью, и мы делаем это очень быстро", - приводит издание слова представителя DCIS Джеймса Айвза.

По данным Military Times, основное внимание будет сконцентрировано на оперативных контрактах Пентагона и на потенциальной утечке помощи США через черный рынок.

Айвз отметил, что правительство Украины "осознает, что любые проблемы должны быть доведены до сведения правительства [США]" и уже заверило следователей в том, что будет сообщать о случаях утечки оружия.

В конце ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что к тому моменту страны НАТО и их партнеры поставили Киеву оружие и военную технику на $40 млрд.

Во вторник в США был опубликован проект федерального бюджета на 2023 финансовый год. Этот проект предусматривает выделение $44,9 млрд на различные нужды, касающиеся оказания помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО. Часть средств будет направлена на подготовку украинских военных и пополнение запасов вооружений, переданных Киеву. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в администрации президента США Джо Байдена поддерживают эту инициативу.