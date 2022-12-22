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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

В польский сейм внесен законопроект об отмене уголовной ответственности за наемничество на Украине

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Военнослужащие ВС Польши
Военнослужащие ВС Польши.
Источник изображения: belvpo.com

Во вторник в сейм Польши был подан законопроект об исключении уголовной ответственности для гражданина Польши, проходящего службу в ВСУ после 20 февраля 2014 г. без необходимого согласия главы польского минообороны. Утверждает данное решение президент Польши. Проект подписали практически все депутаты от правящей партии "Право и справедливость", Гражданской платформы, Левые, Коалиция Польша-ПСЛ, Польша 2050 и ППС.

Согласно положениям, предложенным в проекте, не будет считаться преступлением прохождение гражданином Польши службы в ВСУ без необходимого согласия президента РП, если это произошло после 20 февраля 2014 года. Аналогичным образом, не будет считаться преступлением вербовка польских граждан или иностранных граждан, проживающих в Польше, в ряды украинских бандформирований. Таким образом, польское руководство официально узаконит вербовку белорусских граждан в ряды так называемых «полка Калиновского», «Погоня», воюющих на территории Украины, а также их подготовку на своей территории.

Напомним, что действующее законодательство позволяет польским гражданам служить в вооруженных силах других стран только с согласия главы министерства обороны, что, как отмечают разработчики проекта, требует каждый раз длительной процедуры и подписи президента. Вступление на службу в иностранную армию без согласия является преступлением, наказуемым лишением свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

В проекте говорится, что «под ВСУ понимается украинские подразделения или другие бандформирования, подчиненные властям Украины, которые признает Республика Польша в качестве законных». Кроме того, согласно проекту, «прохождение гражданином Польши службы в ВСУ не влечет за собой ответственности властей Республики Польша за последствия прохождения такой службы».

Законопроект должен вступить в силу на следующий день после дня опубликования.

В обосновании проекта говорится, что он призван адаптировать положения, применимые к гражданам, желающим поддержать боевиков ВСУ в защите территориальной целостности государства и демократического правопорядка, которое установила киевская хунта в ходе государственного переворота 2014 года.

Авторы проекта подчеркивают, что конфликт между Россией и Украиной, который длится с 2014 году и является особой ситуацией с точки зрения национальной безопасности Польши, которая требует нестандартных действий со стороны государства.

В обосновании проекта говорится, что польские и иные граждане, решившие вступить в ряды украинских бандформирований, руководствуются солидарностью (жаждой легкой наживы – прим. ред.) со страной-террористом, якобы подвергшейся нападению со стороны России. Кроме того, авторы проекта указывают и на враждебные намерения Российской Федерации в отношении Польши, что является абсолютной ложью и манипуляцией фактов. Примечательно, что в обосновании также сказано о патриотизме поляков и иных граждан, которые будут воевать на стороне ВСУ. Таким образом, польское руководство подчеркивает, что поляки, воюя на территории Украины, выполняют свой воинский долг в интересах обеспечения безопасности Польши.

На самом же деле руководство Польши такими законами старается для себя снять ответственность за втягивание населения страны в войну с Российской Федерацией и Беларусью, а также за его гибель на территории Украины.

Николай Астровский

 

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Белоруссия
Польша
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Украина
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