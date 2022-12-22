Швеция потратит 337 млн долларов на модернизацию истребителей Gripen, которые собирались вывести из эксплуатации

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Компания SAAB AB получила контракт на сумму около 337 миллионов долларов для модернизации и, как итог, обеспечения дальнейшей эксплуатации имеющихся на вооружении ВВС Швеции самолетов JAS-39C и JAS-39D Gripen.

В документе говорится, что модернизация «Грифонов» включает в себя установку новой версии двигателя, которая улучшит летные характеристики, а также интеграцию более эффективной системы РЭБ (скорее всего, это система Arexis от Saab).

Кроме того, самолеты получат новый радар, который должен увеличить дальность обнаружения и сопровождения целей, а также улучшенную систему авионики.

Наконец, в пресс-релизе говорится, что модернизация устаревших крылатых машин позволит улучшить взаимодействие с более современной версией Gripen E и, в целом, повысит боевые возможности шведских истребителей.

В настоящее время ВВС Швеции имеют на вооружении 94 самолета Gripen версий С и D: 71 одноместный JAS-39C и 23 двухместных JAS-39D.

Согласно предыдущему плану, Швеция должна была начать списание этих машин в 2023 году и постепенно заменить их 60-70 новыми многоцелевыми JAS-39E. Теперь, очевидно, что вывод из эксплуатации старых истребителей отменяется.

Стоит добавить, что, исходя из вышеописанных планов, президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит надеяться на передачу устаревших шведских «Грифонов» в распоряжение ВСУ. Едва ли Минобороны Швеции готово потратить такие средства на модернизацию своих истребителей, чтобы потом отдать их Киеву.