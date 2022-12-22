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ТАСС

Шойгу: группировки войск РФ остаются главным гарантом сохранения мира в Сирии и Карабахе

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Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе
Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

По словам министра обороны, в течение года проводили гуманитарные акции, разминирование, оказывали медицинскую помощь населению

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российские группировки войск являются основным гарантом сохранения мира в Сирии и Нагорном Карабахе. Об этом в среду заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Российские группировки войск остаются основным гарантом сохранения мира в Сирии и Нагорном Карабахе. В течение года проводили гуманитарные акции, разминирование, оказывали медицинскую помощь населению", - сказал Шойгу. 

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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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