Шойгу: группировки войск РФ остаются главным гарантом сохранения мира в Сирии и Карабахе

По словам министра обороны, в течение года проводили гуманитарные акции, разминирование, оказывали медицинскую помощь населению

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российские группировки войск являются основным гарантом сохранения мира в Сирии и Нагорном Карабахе. Об этом в среду заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Российские группировки войск остаются основным гарантом сохранения мира в Сирии и Нагорном Карабахе. В течение года проводили гуманитарные акции, разминирование, оказывали медицинскую помощь населению", - сказал Шойгу.