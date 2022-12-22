Шойгу: в 2023 году планируется поставить на боевое дежурство 22 пусковые установки с МБР "Ярс", "Авангард" и "Сармат"

РФ примет на вооружение три стратегических бомбардировщика Ту-160М, пять подлодок и 12 кораблей

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах принять на вооружение в следующем году 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) "Ярс", "Авангард" и "Сармат", три стратегических бомбардировщика Ту-160М, пять подводных лодок и 12 кораблей.

"Поставить на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", "Авангард" и "Сармат", - сказал Шойгу в среду на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ, говоря о планах на 2023 год.

"Принять в состав авиационных стратегических ядерных сил три стратегических ракетоносца Ту-160М. Принять в состав флота атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Император Александр III", а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей", - заявил министр обороны РФ.

Кроме того, Шойгу заявил о планах нарастить поставки гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон", а также продолжить работу над другими перспективными образцами вооружения.