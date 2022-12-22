Войти
Интерфакс-АВН

Шойгу: в 2023 году планируется поставить на боевое дежурство 22 пусковые установки с МБР "Ярс", "Авангард" и "Сармат"

156
0
0
Ракетный комплекс стратегического назначения "Сармат"
Ракетный комплекс стратегического назначения "Сармат".

РФ примет на вооружение три стратегических бомбардировщика Ту-160М, пять подлодок и 12 кораблей

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах принять на вооружение в следующем году 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) "Ярс", "Авангард" и "Сармат", три стратегических бомбардировщика Ту-160М, пять подводных лодок и 12 кораблей.

"Поставить на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", "Авангард" и "Сармат", - сказал Шойгу в среду на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ, говоря о планах на 2023 год.

"Принять в состав авиационных стратегических ядерных сил три стратегических ракетоносца Ту-160М. Принять в состав флота атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Император Александр III", а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей", - заявил министр обороны РФ.

Кроме того, Шойгу заявил о планах нарастить поставки гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон", а также продолжить работу над другими перспективными образцами вооружения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
955 Борей
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
22.12.2021
Шойгу: В Восточной Европе размещены подразделения США численностью около 8 тысяч военных
31.12.2020
От "Триумфа" — к "Прометею". С чем армия заканчивает 2020 год
30.12.2020
Год 2020-й: Минобороны подводит итоги
23.12.2020
Выступление Шойгу на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации
31.12.2019
А.Криворучко в интервью "Красной звезде" рассказал об итогах перевооружения ВС РФ в 2019 году и планах на перспективу
25.12.2019
"Теперь не мы догоняем, а нас": Путин о новом вооружении
09.11.2017
Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 02:53
  • 1
Госдума приняла закон об упрощении передачи военной продукции в рамках гособоронзаказа
  • 22.12 02:18
  • 116
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 22.12 02:12
  • 40133
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.12 00:53
  • 2
Вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ
  • 22.12 00:33
  • 1
Небензя назвал надуманными обвинения в адрес РФ в использовании на Украине иранских дронов
  • 22.12 00:26
  • 1
В России «придумали» как защитить самолеты от ракет с самонаведением
  • 22.12 00:00
  • 1
Получит ли Лукашенко российское ядерное оружие
  • 21.12 23:47
  • 1
Держать строй: Россия и Белоруссия организуют единое оборонное пространство
  • 21.12 21:13
  • 1
Танки Т-90М "Прорыв" поступили группировке "Отважные" в зоне военной операции
  • 21.12 20:22
  • 2
Антироссийские санкции подстегнули спрос на отечественную радионавигацию для морского и речного флота
  • 21.12 20:19
  • 1
Военный эксперт рассказал о преимуществах танка Т-90М «Прорыв»
  • 21.12 19:06
  • 107
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 21.12 16:25
  • 0
ТЕПЛОВИЗОРЫ, КВАДРОКОПТЕР И ЭКИПИРОВКА: ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ОТПРАВЛЯЕТ НА ФРОНТ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
  • 21.12 13:47
  • 0
В польский сейм внесен законопроект об отмене уголовной ответственности за наемничество на Украине
  • 21.12 08:24
  • 1
В России рассказали о технологиях следующего поколения в БПЛА «Охотник»