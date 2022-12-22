Экипажи Су-35С и Су-30СМ ЗВО в ходе СВО продолжают уничтожать объекты военной инфраструктуры и технику ВСУ

ЦАМТО, 21 декабря. Экипажи истребителей Су-35С и Су-30СМ ЗВО в ходе СВО продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ, применяя широкий спектр авиационных средств поражения. Видеоролик представлен на сайте Минобороны.

Как говорится в комментарии к видеоролику, для решения поставленных задач боевые вылеты самолетов оперативно-тактической авиации осуществляются с аэродромов временного базирования.

Перед вылетом авиационная техника проходит комплексную подготовку специалистами инженерно-технического состава – проводится проверка работы всех систем авиакомплексов, подвеска средств поражения и заправка воздушных судов.

Для уничтожения авиационной техники ВСУ, поражения радиолокационных станций, комплексов противовоздушной обороны экипажи применяют управляемые высокоточные ракеты различного класса "воздух-поверхность".

Вылеты на боевое применение осуществляются в светлое и темное время суток при любых погодных условиях.

Справочно:

Многоцелевой истребитель Су-35С имеет возможность применения всей номенклатуры существующих и перспективных образцов авиационного вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", включая высокоточное.

Су-35С предназначен для завоевания господства в воздухе путем уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальности, при ведении дальних и ближних маневренных боев, при автономных и групповых действиях, поражения надводных и наземных целей всеми видами вооружения в любых метеоусловиях, а также объектов наземной инфраструктуры, прикрытых средствами противовоздушной обороны и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.

Сверхманевренный многофункциональный истребитель Су-30СМ предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях при применении активных и пассивных помех, уничтожения наземных и надводных целей в сложной помеховой обстановке при отсутствии поддержки наземных систем наведения и управления.

Двухместный истребитель Су-30СМ оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.