Войти
ЦАМТО

Экипажи Су-35С и Су-30СМ ЗВО в ходе СВО продолжают уничтожать объекты военной инфраструктуры и технику ВСУ

133
0
0
Истребитель Су-35С
Истребитель Су-35С.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

ЦАМТО, 21 декабря. Экипажи истребителей Су-35С и Су-30СМ ЗВО в ходе СВО продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ, применяя широкий спектр авиационных средств поражения. Видеоролик представлен на сайте Минобороны.

Как говорится в комментарии к видеоролику, для решения поставленных задач боевые вылеты самолетов оперативно-тактической авиации осуществляются с аэродромов временного базирования.

Перед вылетом авиационная техника проходит комплексную подготовку специалистами инженерно-технического состава – проводится проверка работы всех систем авиакомплексов, подвеска средств поражения и заправка воздушных судов.

Для уничтожения авиационной техники ВСУ, поражения радиолокационных станций, комплексов противовоздушной обороны экипажи применяют управляемые высокоточные ракеты различного класса "воздух-поверхность".

Вылеты на боевое применение осуществляются в светлое и темное время суток при любых погодных условиях.

Справочно:

Многоцелевой истребитель Су-35С имеет возможность применения всей номенклатуры существующих и перспективных образцов авиационного вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", включая высокоточное.

Су-35С предназначен для завоевания господства в воздухе путем уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальности, при ведении дальних и ближних маневренных боев, при автономных и групповых действиях, поражения надводных и наземных целей всеми видами вооружения в любых метеоусловиях, а также объектов наземной инфраструктуры, прикрытых средствами противовоздушной обороны и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.

Сверхманевренный многофункциональный истребитель Су-30СМ предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях при применении активных и пассивных помех, уничтожения наземных и надводных целей в сложной помеховой обстановке при отсутствии поддержки наземных систем наведения и управления.

Двухместный истребитель Су-30СМ оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-30
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
24.08.2020
Какие испытания проходит техника до поступления на вооружение в войска
16.07.2020
Границы не нарушены: Минобороны показало перехват самолета США
06.07.2020
Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
19.08.2013
НИИПовские сюрпризы
01.07.2013
Рособоронэкспорт: контракт на экспорт Ка-52 подпишем уже в 2013 году
16.01.2013
По самолетам планы грандиозные
24.10.2012
Тысяча боевых самолетов к 2020 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 02:53
  • 1
Госдума приняла закон об упрощении передачи военной продукции в рамках гособоронзаказа
  • 22.12 02:18
  • 116
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 22.12 02:12
  • 40133
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.12 00:53
  • 2
Вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ
  • 22.12 00:33
  • 1
Небензя назвал надуманными обвинения в адрес РФ в использовании на Украине иранских дронов
  • 22.12 00:26
  • 1
В России «придумали» как защитить самолеты от ракет с самонаведением
  • 22.12 00:00
  • 1
Получит ли Лукашенко российское ядерное оружие
  • 21.12 23:47
  • 1
Держать строй: Россия и Белоруссия организуют единое оборонное пространство
  • 21.12 21:13
  • 1
Танки Т-90М "Прорыв" поступили группировке "Отважные" в зоне военной операции
  • 21.12 20:22
  • 2
Антироссийские санкции подстегнули спрос на отечественную радионавигацию для морского и речного флота
  • 21.12 20:19
  • 1
Военный эксперт рассказал о преимуществах танка Т-90М «Прорыв»
  • 21.12 19:06
  • 107
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 21.12 16:25
  • 0
ТЕПЛОВИЗОРЫ, КВАДРОКОПТЕР И ЭКИПИРОВКА: ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ОТПРАВЛЯЕТ НА ФРОНТ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
  • 21.12 13:47
  • 0
В польский сейм внесен законопроект об отмене уголовной ответственности за наемничество на Украине
  • 21.12 08:24
  • 1
В России рассказали о технологиях следующего поколения в БПЛА «Охотник»