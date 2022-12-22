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Военное обозрение

Пентагон собирается дать военным пенсионерам больше времени для перехода в гражданскую жизнь

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Источник изображения: topwar.ru

План армии США, который вступит в силу с 1 января 2023 года, позволит военнослужащим, находящимся на действительной военной службе, подавать "пенсионные" пакеты документов не менее чем за 12 месяцев до требуемой даты выхода на пенсию. При этом теперь начать подавать документы можно будет и раньше, но не более чем за два года до нее. По задумке авторов новых правил, это должно позволить облегчить кризис в связи с окончанием службы, с которым сталкиваются многие военнослужащие при уходе из армии.

Кризис выражается в разных аспектах. Первое: это неспособность большинства в небольшие сроки найти подходящую работу гражданской специальности, учитывая, что новоиспечённый военный пенсионер последние два десятилетия провёл на службе. Как следствие первого – второе: финансовые затруднения, которые неминуемо появляются при отсутствии работы.

Анонс нововведений был сделан через неделю после того, как Счетная палата — контрольная служба Конгресса — обнаружила систематические проблемы в Программе помощи вооруженным силам в переходный период, а именно то, что военнослужащие слишком поздно начинали свои переходные курсы.

Мы ищем способы помочь обеспечить стабильность и предсказуемость для военных, собирающихся уйти в отставку после долгой и успешной карьеры

— заявил майор Майкл Гринстон о новой пилотной программе армии.

Выход на пенсию обычно распространяется на военнослужащих, прослуживших более 20 лет на действительной военной службе, хотя он может применяться к военнослужащим, уходящим на пенсию по состоянию здоровья. Пилотная программа не распространяется на солдат, не достигших пенсионного порога.

В настоящее время Пентагон настоятельно рекомендует, чтобы те военнослужащие, кто скоро выйдет на пенсию, подали заявление на пенсию за 6–12 месяцев до даты увольнения.

Согласно отчету аналитиков, более 46 000 американских военных уволились из армии в период с апреля 2021 по март 2022. Командование армии США рекомендует потенциальным военным пенсионерам начать планировать свой переход за три года до предполагаемой даты увольнения, собрав информацию о карьере или школах после армии и создав фонд финансовых сбережений на переходный период.

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США
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