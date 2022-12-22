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ТАСС

Практически все ведущие предприятия Роскосмоса не выполнили контракты в 2021 и 2022 годах

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Новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов
Новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
Источник изображения: «Роскосмос»

Это основная причина сложившегося финансового положения, считает гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Практически все ведущие предприятия Роскосмоса не выполнили обязательства по государственным и внутренним контрактам в 2021 и 2022 годах, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в интервью изданию "Ведомости", опубликованном в среду.

"Практически все ведущие предприятия Роскосмоса не выполнили запланированные обязательства ни в 2021, ни в 2022 году. Это основная причина сложившегося финансового положения. Деньги под определенные сроки получили, а продукцию не сдали", - сказал он.

Говоря о ситуации с невыполнением контрактов, Борисов отметил, что предприятия должны платить зарплату, нести накладные расходы - содержать здание, стендовую базу, "и прибыльный на старте контракт становится убыточным на финише". 

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