Практически все ведущие предприятия Роскосмоса не выполнили контракты в 2021 и 2022 годах

Это основная причина сложившегося финансового положения, считает гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Практически все ведущие предприятия Роскосмоса не выполнили обязательства по государственным и внутренним контрактам в 2021 и 2022 годах, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в интервью изданию "Ведомости", опубликованном в среду.

"Практически все ведущие предприятия Роскосмоса не выполнили запланированные обязательства ни в 2021, ни в 2022 году. Это основная причина сложившегося финансового положения. Деньги под определенные сроки получили, а продукцию не сдали", - сказал он.

Говоря о ситуации с невыполнением контрактов, Борисов отметил, что предприятия должны платить зарплату, нести накладные расходы - содержать здание, стендовую базу, "и прибыльный на старте контракт становится убыточным на финише".