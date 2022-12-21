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Военное обозрение

Комплекты JDAM для превращения обычных авиабомб в высокоточные войдут в очередной пакет военной помощи Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Комплекты, позволяющие переоборудовать свободнопадающие бомбы в высокоточное оружие, войдут в очередной пакет военной помощи Украине, который подготовит США в ближайшее время. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

По имеющимся данным, Вашингтон одобрил отправку на Украину систем JDAM, позволяющих сделать из обычных бомб высокоточные боеприпасы. Отправка оборудования планируется вместе со следующим пакетом военной помощи, о формировании которого пока не сообщалось. Так ли это, или нет, узнаем позже, официальных сообщений на эту тему не поступало.

На прошлой неделе другое американское издание The Washington Post сообщило о планах Пентагона якобы снабдить Украину специальным оборудованием, с помощью которого можно делать "умные бомбы" из обычных. Переоборудованные таким образом боеприпасы способны поражать цели с высокой точностью.

Комплекты включают в себя устройства глобального позиционирования для повышения точности и совместимы с различными видами боеприпасов. По сути это система GPS и дополнительное оперение, которое устанавливается на бомбу в заводских условиях. В то же время нет информации о том, что данное оборудование применялось для переоборудования авиабомб советского образца или "умные бомбы" с системой JDAM входили в боекомплект разработанных в СССР или России самолетов.

На вооружении Воздушных сил ВСУ стоит какое-то количество истребителей МиГ-29 устаревшей версии, также имеются фронтовые бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25. Для применения "умных бомб" самолеты придется модернизировать, но у Запада такой опыт уже есть, на Украину поставляются противорадиолокационные ракеты HARM, которые применяются с тех же МиГ-29, хотя до этого украинские самолеты использовали вооружение только советского образца.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
JDAM
Су-24
Су-25
Проекты
GPS
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