The National Interest (США): какая авиация нужна Украине для сдерживания России?

Ситуация в украинских ВВС критическая. Военный эксперт пытается рассмотреть различные способы модернизации воздушного флота Украины. Но положение очень плачевное. Даже если США просто подарят Украине 100 истребителей, как предложил один аналитик, это не поможет Киеву. На Украине нет денег на содержание самолетов.

Проблема в том, где она возьмет деньги на закупку современной техники

Украинские ВВС оказались в сложном положении. После распада Советского Союза 30 лет тому назад они не получили ни единого нового самолета. А недавнее наращивание группировки российских войск в Крыму указывает на то, что усиление военного конфликта Украины с более сильным соседом возможно (хотя неизбежным оно, к счастью, не является). В 2014 году в ходе боевых действий украинские самолеты понесли тяжелые потери от российских ракет.

В мае 2020 года Киев объявил о своем намерении потратить в предстоящие 15 лет более 7,5 миллиарда долларов на обновление военно-воздушных сил, закупив от 36 до 42 современных многоцелевых истребителей. Франция с оптимизмом полагает, что ее истребитель четвертого с половиной поколения "Рафаль" как раз подойдет для этой миссии. И она готова предоставить финансовую помощь, если Киев решится на такой шаг.

Ожидается, что французский президент Эммануэль Макрон будет рекламировать "Рафаль" во время своего визита, который может состояться этим летом. Киев будет в большей степени полагаться на поддержку Франции с уходом с поста канцлера Германии Ангелы Меркель.

Модернизация устаревших ВВС Украины неизбежно станет долговременным проектом. Официально планы такой модернизации предусматривают приобретение в 2023-2025 годах 6-12 самолетов для ознакомления с ними летчиков. После этого в период с 2025 по 2030 годы планируется закупить еще 30 самолетов. Они придут на смену украинским истребителям малой дальности МиГ-29.

Кроме того, Украина намерена потратить 1,43 миллиарда долларов на приобретение новых средних транспортных самолетов, которые поступят на вооружение в 2027-2035 годах; 1,25 миллиарда долларов на ремонт и модернизацию учебных самолетов Л-39, и 1,79 миллиарда долларов на оснащение четырех полков новыми зенитно-ракетными комплексами средней дальности.

"Рафаль" стал фаворитом весьма неожиданно, так как он дороже американских истребителей и шведских самолетов "Грипен", которые тоже рассматриваются. Но Париж с оптимизмом говорит о том, что даст Киеву гарантию кредита на оплату до 85% стоимости самолетов (полтора миллиарда евро на эти цели уже отложено), и это поможет заключить сделку.

Франция также указывает на действующий коммерческий механизм по продаже Украине 55 вертолетов компании Airbus на сумму 551 миллион евро.

Париж и Вашингтон могут предложить Киеву истребители на щедрых условиях в рамках долгосрочной игры: чтобы помешать Китаю купить украинское предприятие по производству двигателей "Мотор Сич".

Китайским компаниям не удается производить высококачественные турбореактивные двигатели для своих истребителей. Технологии "Мотор Сич" помогли бы ему преодолеть существующие технологические проблемы.

Китайский магнат Ван Цзин (Wang Jing) уже владеет 56-76 процентами компании "Мотор Сич", однако Украина под давлением Вашингтона национализировала ее предприятия. Ходят слухи, что "Мотор Сич" купит французская моторостроительная фирма Safran, и тогда Китай навсегда лишится возможности стать хозяином этого производства.

Кроме того, непременным условием модернизации украинских ВВС является щедрая зарубежная помощь, поскольку их годовой бюджет составляет всего 300 миллионов долларов в год. Этих денег хватит на покупку всего трех "Рафалей". С таким бюджетом налет у украинских летчиков может составить всего несколько часов в год.

Даже если модернизация в украинских ВВС будет проведена успешно, пройдут многие годы, прежде чем Украина сможет использовать свои самолеты.

Критики сомневаются в целесообразности обновления ВВС Украины из-за больших затрат, а также из-за того, что Россия продемонстрировала свою способность эффективно противодействовать пилотируемой авиации противника. Эксперт по военной авиации Том Купер (Tom Cooper) рассказал изданию "Форбс":

"Чтобы создать на Украине классические военно-воздушные силы… потребуется полностью перестроить местную инфраструктуру материально-технического обеспечения, заново обучить весь личный состав, вырастить совершенно новое поколение летчиков с самого низа и доверху, включая командование. А затем уйдут годы на поставку всех самолетов. И даже тогда эти самолеты надо будет приводить в соответствие с современными технологиями, оснащать их современным оружием и системами связи, а затем готовить летный и технический состав".

Даже в этом случае российская авиация будет серьезно превосходить украинские ВВС, которые будут уязвимы для ракетных ударов. Для укрепления вооруженных сил Украины в ближайшей перспективе целесообразнее вкладывать деньги в более дешевые беспилотные воздушные системы и в средства ведения наземной войны.

Украина уже реализует планы по принятию на вооружение 48 боевых беспилотных летательных аппаратов "Байрактар ТБ-2", которые она закупает у Турции. "Байрактары" тоже не очень дешевы, но они все равно намного дешевле пилотируемых самолетов как при покупке, так и в ремонте и обслуживании. Далее, они неоднократно демонстрировали свою эффективность в борьбе с российскими средствами ПВО. Кроме того, ими легче пожертвовать, чем пилотируемыми самолетами, а поэтому они более практичны и пригодны для применения.

Конечно, если Украине удастся избежать интенсивных боевых действий с Россией, она захочет перестроить свои ВВС, пока у нее еще есть опытные летчики.

Перестройка украинских ВВС

По данным интернет-портала Flight Global, по состоянию на 2021 год в боевом составе ВВС Украины насчитывается 26 многоцелевых истребителей большой дальности Су-27 и 16 истребителей малой дальности МиГ-29. У нее также есть 13 штурмовиков Су-25 и 12 сверхзвуковых бомбардировщиков Су-24.

Звучит устрашающе, но после распада Советского Союза украинские боевые самолеты почти не модернизировали, из-за чего они сегодня слабо защищены от современного зенитного оружия.

В 2014 году Украина поначалу активно задействовала свою боевую авиацию в боях с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Но Москва поставила повстанцам зенитно-ракетные средства малой и средней дальности, а в августе сама вступила в боевые действия. Зенитно-ракетные комплексы и истребители уничтожили пять украинских Су-25, два МиГ-29 и один Су-24, а также два транспортных и разведывательных самолета, после чего Киев отказался от применения авиации в военных действиях.

Украина вряд ли будет закупать боевые самолеты у России, а поэтому Киеву придется рассматривать более дорогие западные образцы авиационной техники. Ей понадобятся доступные по цене и способные противостоять зенитно-ракетным средствам истребители. Ей также понадобятся самолеты большой дальности для защиты границы, хотя базироваться такая техника может в глубине территории страны.

У двухмоторного "Рафаля" имеется мощная система радиоэлектронной борьбы SPECTRA и компактная РЛС с поперечным сечением 1 кв.м. Французские военные посчитали, что такого сочетания достаточно для преодоления "Рафалями" систем ПВО советской эпохи в Ливии. "Рафаль" также весьма поворотлив и может использовать для взлета и посадки неровные полосы.

Украинцы могут также рассмотреть и американские истребители. Вашингтон обладает большим политическим влиянием на Украине и уже поставляет туда в значительных количествах военную технику, а также занимается боевой подготовкой личного состава. Кроме того, американские управляемые системы типа ракет AIM-120 или корректируемых бомб JDAM дешевле и намного разнообразнее по своим характеристикам, чем французское оружие.

Стивен Блэнк (Stephen Blank) в статье для Атлантического совета призывает Вашингтон передать из своего резерва Украине для сдерживания России истребители F-15 или F-16C, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Е-2 и самолеты-заправщики KC-135, сделав это в рамках программы "лендлиза".

Но старые самолеты сложнее обслуживать, да и политической воли передать самолеты бесплатно (усилив тем самым напряженность в отношениях с Россией) пока не заметно. Кроме того, даже если самолеты будут поставлены бесплатно, на чем настаивает Блэнк, призывающий передать Украине 100 машин, Киев все равно не сможет их эксплуатировать.

"Экономичным выбором" для Украины остается одномоторный F-16, последняя модель которого была существенно модернизирована. Но этот самолет не очень хорошо защищен от зенитно-ракетных средств. Для этого у него имеется только крылатая ракета JASSM, запускаемая вне досягаемости активных средств противовоздушной обороны противника.

В отличие от F-16, у "Супер Хорнета FA-18E/F", как и у "Рафаля", уменьшенная эффективная поверхность рассеяния. Кроме того, имеется версия этого самолета EA-18 "Гроулер" для ведения радиоэлектронной борьбы, предназначенная специально для противодействия средствам ПВО.

Командование украинских ВВС может также заинтересоваться самолетом компании "Боинг" F-15EX, который имеет большую скорость, дальность полета и боевую нагрузку. По этой причине он может заменить ударный самолет Су-24. Однако F-15 заметен на радарах и дорог в эксплуатации.

Наконец, Украине может понравиться самолет шведской фирмы Saab "Грипен-Е", потому что он дешев в эксплуатации, имеет сниженную эффективную отражающую поверхность и мощные средства РЭБ. Однако у Швеции, в отличие от Франции и США, нет дипломатических и финансовых возможностей, чтобы подсластить сделку.

В целом, у Киева богатый выбор истребителей четвертого с половиной поколения. Но самое трудное для него - решить, оптимально ли такое использование ограниченных финансовых ресурсов в условиях сохраняющейся напряженности с Россией.

Себастьен Роблин (Sebastien Roblin)