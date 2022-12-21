В NASA заявили, что утечка на "Союзе МС-22" могла произойти через заводское отверстие

По предварительным данным, повреждение также могло быть вызвано попаданием микрометеороида или космического мусора в наружный холодильник-радиатор

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Специалисты рассматривают две основные причины неполадок на корабле "Союз МС-22", сообщило Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своем сайте.

"18 декабря был завершен осмотр зоны предполагаемой утечки с использованием камер на манипуляторе Canadarm-2. На радиаторе было замечено небольшое отверстие, цвет поверхности вокруг которого был изменен. Роскосмос оценивает полученные изображения, чтобы определить, могло ли это отверстие образоваться из-за попадания микрометеороида, или это одно из заводских отверстий радиатора", - говорится в сообщении.

15 декабря при подготовке к выходу российских космонавтов в открытый космос было зафиксировано падение давления во внешней системе терморегулирования пилотируемого корабля "Союз МС-22". Визуальный осмотр корабля со станции подтвердил утечку теплоносителя, поэтому выход был отменен. 16 декабря был проведен ряд тестов систем корабля, в том числе проверка его системы управления движением с кратковременным включением двигателей причаливания и ориентации. Тесты показали, что других неисправностей нет.

18 декабря с помощью камер станционного дистанционного манипулятора была изучена внешняя поверхность "Союза". Анализ поступивших на Землю данных позволил обнаружить возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля. По предварительным данным, повреждение могло быть в том числе вызвано попаданием микрометеороида или космического мусора в наружный холодильник-радиатор, расположенный на приборно-агрегатном отсеке корабля.