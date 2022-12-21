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ТАСС

США намерены выделить $126,3 млн в 2023 году на случай ядерного инцидента на Украине

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Блэкаут в Киеве, Украина
Блэкаут в Киеве, Украина.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Kravchenko

В проекте федерального бюджета указывается, что соответствующая сумма будет выделена на поддержку программы по ядерному нераспространению, "чтобы отреагировать на ситуацию на Украине"

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Проект федерального бюджета США на 2023 финансовый год предусматривает выделение $126,3 млн на случай ядерного инцидента на территории Украины. Об этом говорится в опубликованном во вторник на сайте комитета Сената Конгресса США по бюджетным ассигнованиям документе.

В нем указывается, что соответствующая сумма будет выделена на поддержку программы по ядерному нераспространению, "чтобы отреагировать на ситуацию на Украине".

Законопроект о финансировании деятельности правительства США в 2023 финансовом году на сумму $1,7 трлн был внесен в Конгресс США в понедельник, он предполагает выделение $44,9 млрд в качестве новой экстренной помощи Киеву и союзникам Соединенных Штатов по НАТО. 

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Страны
США
Украина
Проекты
NATO
Ядерный щит
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