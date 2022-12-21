Конте заявил, что в мире долго не предлагали дипломатических решений конфликта на Украине

В этом конфликте всегда отсутствовал важный элемент - путь к миру, считает бывший премьер-министр Италии

РИМ, 20 декабря. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного "Движения "5 звезд" Джузеппе Конте выразил мнение, что мировое сообщество слишком долго не предлагало решений украинского кризиса, которые были бы основаны на дипломатии.

"В этом драматическом конфликте всегда отсутствовал важный элемент - путь к миру. Переговоры, посредничество, дипломатия - эти слова слишком долго не упоминались в решениях, предлагаемых международным сообществом", - сказал он в опубликованном во вторник интервью газете La Repubblica.

Конте ранее требовал изменения подхода со стороны официальных властей, Евросоюза и НАТО в отношении конфликта на Украине. Он указывал, что отправка оружия Киеву "уже не может быть решением" кризиса. Кроме того, экс-премьер выступал с заявлением, что Италия должна возглавить международные усилия по достижению мира на Украине, а "не оставлять эту роль Турции".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони неоднократно заявляла о приверженности линии НАТО и ЕС. Она также заверила, что Рим продолжит оказывать Киеву помощь, в том числе военную.