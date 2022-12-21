Небензя назвал надуманными обвинения в адрес РФ в использовании на Украине иранских дронов

По словам постпреда РФ при ООН, Москва не видит непреодолимых проблем в восстановлении соглашения по ядерной программе

ООН, 20 декабря. /ТАСС/. Обвинения в том, что Россия якобы использует на Украине иранские беспилотные летательные аппараты, носят надуманный характер. Об этом заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

По его словам, тема якобы осуществляемых исламской республикой поставок беспилотников в Россию для их применения на Украине "не имеет никакого отношения" к восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана, но ее активно "пытаются раскрутить западные коллеги". "Эти обвинения носят абсолютно надуманный, искусственный характер", - подчеркнул дипломат.

"Нам известно, что представители Киева до сих пор не могут предоставить Тегерану по двусторонним каналам каких-либо документальных подтверждений использования российскими военными БПЛА иранского происхождения. Несмотря на это США и ЕС считают возможным на основании своих измышлений пытаться безосновательно вовлечь в этот сюжет Секретариат ООН и вводить санкции в отношении иранских и российских юридических и физических лиц", - указал Небензя.

"Примечательно, что выпады против России и Ирана по поводу БПЛА мы услышали ровно в тот момент, когда переговоры в венском формате вышли на финальный этап. Это наглядно демонстрирует, кто на самом деле заинтересован в дипломатическом урегулировании ситуации, а кто попросту политизирует дискуссию и продолжает подрывать основы СВПД", - констатировал дипломат.

О Совместном всеобъемлющем плане действий

Небензя отметил, что непреодолимые проблемы на пути к восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе отсутствуют, но попытки наращивания давления на Тегеран могут перечеркнуть все перспективы.

"Работа над восстановительным пакетом СВПД уже находится в зрелой стадии, важно не потерять наработанный прогресс. Непреодолимых проблем на пути реанимирования СВПД не видим, - сказал он. - Но сейчас крайне важный, хрупкий и ответственный этап. Попытки наращивать давление на Иран, постоянная немотивированная раскрутка спирали напряженности вокруг СВПД, надуманные выпады, единственной целью которых является провоцирование других участников, могут полностью перечеркнуть перспективы восстановления сделки".

СВПД по иранской ядерной программе был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.

В августе газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотники. Впоследствии подобные заявления звучали и от представителей американской администрации. Москва и Тегеран неоднократно опровергали утверждения о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл такие сообщения вбросом и подчеркнул, что российская армия использует беспилотники отечественного производства.