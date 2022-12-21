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ТАСС

В США заявили о введении новых санкций против Белоруссии в случае увеличения поддержки РФ

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite, File

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отметил, что Вашингтон продолжит следить за тем, будет ли Минск оказывать дополнительную поддержку Москве при проведении специальной военной операции

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. США введут новые санкции в отношении Белоруссии, если республика увеличит помощь России в конфликте на Украине. Об этом заявил в понедельник на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы внимательно следим за тем, будет ли Белоруссия оказывать дополнительную поддержку [России] <...> на Украине, и продолжим очень пристально следить. Если мы увидим это, увидим потенциал для этого, то дадим пропорциональный ответ путем введения дополнительных мер", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря посетил Минск и провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В состав российской делегации входили вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минобороны Сергей Шойгу, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и руководитель Роскосмоса Юрий Борисов.

  

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Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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