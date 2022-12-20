Глава МИД Италии считает, что все в ЕС согласны на фонд для восстановления Украины

Антонио Таяни выразил надежду на скорейшее достижение прекращения огня и дальнейшее мирное урегулирование

РИМ, 19 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что все в ЕС готовы создать общий фонд на восстановление Украины.

"Для восстановления Украины нужен специальный фонд. Все в ЕС, как мне кажется, готовы внести вклад в фонд восстановления", - сказал Таяни в понедельник на пресс-конференции в министерстве.

Он отметил важность восстановления страны после завершения конфликта, чтобы она быстрее могла стать частью европейского рынка. "Это вопрос не только экономической, но и политической поддержки для восстановления: быстрее Украина восстановится, быстрее будет оперативной частью общего [европейского] рынка", - сказал министр.

Таяни выразил надежду на скорейшее достижение прекращения огня и дальнейшее мирное урегулирование. При этом он считает, что начать можно с договоренностей по ЗАЭС. Он также считает, что посреднический вклад в дипломатическое решение могут внести Ватикан и Турция.