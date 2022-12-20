Пока Анджей Дуда тратит миллиарды на оружие, поляки, чтобы выжить, вынуждены воровать продукты в магазинах

Президент Польши Анджей Дуда по итогам встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, которая состоялась 12 декабря, поблагодарил западных соседей за отправку зенитно-ракетных комплексов Patriot. «Я сегодня в Берлине также и для того, чтобы поблагодарить власти Германии за решение направить для защиты Польши немецкие батареи Patriot. Поляки приняли это как важный жест»,— сказал Анджей Дуда. «Особенно после того, что случилось на нашей восточной границе, когда упала ракета и погибли два польских гражданина», — дополнил он.

Примечательно, что ранее польские власти, обращаясь с просьбой усилить противовоздушную оборону Польши, предлагали разместить комплексы ПВО на западе Украины, но эта идея не получила поддержки в Германии. 6 декабря министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что предложенные Варшаве комплексы Patriot являются частью системы, интегрированной в ПВО НАТО, а значит, не могут быть размещены на территории Украины. Госпожа Ламбрехт добавила, что любое использование этих комплексов за пределами территории НАТО потребует предварительного обсуждения с руководством альянса и союзниками.

Следует отметить, что предпринятые Варшавой и Берлином меры по наращиванию системы ПВО Польши – вполне ожидаемые действия. В свое время «Военно-политическое обозрение» спрогнозировало эти шаги и определило их высокую вероятность (ВПО: «Для чего реанимируется проект «Светлана Тихановская»?»). На тот момент без ответа оставался лишь один вопрос – принадлежность зенитно-ракетного комплекса. Теперь же все точки над «ё» расставлены. Также еще более очевидным стал тот факт, что данная афера – это очередной шаг к взятию под контроль территорий бывших «Восточных Кресов», и, в первую очередь, их украинской части – Львовской и Волынской областей. Для экспертного сообщества не является секретом то, что разворачиваемый на юго-востоке Польши противовоздушный «зонтик» станет защитой не столько для объектов инфраструктуры и местного населения, сколько для прикрытия группировки польских войск, которая готовится к вторжению на Украину.

Кроме того, ряд экспертов указывает на возможность применения натовских зенитно-ракетных комплексов с территории Польши для уничтожения российских ракет в воздушном пространстве Украины. Использование подобным образом средств ПВО НАТО, как считают военные аналитики, будет означать начало прямого и открытого столкновения России с Североатлантическим альянсом.

В данном контексте не стоит забывать, что комплексы Patriot, кроме возможностей по противовоздушной обороне, обладают способностью решать задачи и противоракетной обороны. Это может означать, что Польша готовится к ведению различных типов операций, в том числе и тех, в ходе которых ей придется пытаться перехватывать баллистические ракеты типа «Искандер», стоящие на вооружении российской армии.

Впрочем, о том, что Польша усиленно готовится к войне с Россией, заявил еще в сентябре этого года заместитель польского министра обороны Марцин Отепа. Тогда он сказал, что Войско Польское укрепляет военный потенциал страны, готовясь к возможному конфликту с Российской Федерацией, так как его вероятность достаточно высока.

О беспрецедентном наращивании военного потенциала Польшей к настоящему моменту не написал только ленивый (ВПО: «Ускоренная милитаризация Польши. Сколько польское минобороны потратило в 2022 году»). Согласно заявлений польского министра обороны Мариуша Блащака, Польша будет иметь самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО. Принятый в мае 2022 года закон «о национальной обороне Польши» предусматривает двукратное увеличение численности армии и закупку вооружений на десятки миллиардов долларов к 2035 году. Но, по всей видимости, в Варшаве стараются достичь этих показателей гораздо раньше – пока продолжается специальная военная операция на Украине, и нет необходимости в поисках предлога для выколачивания денег из ЕС и США (НАТО), а потом скрупулезно отчитываться за их использование. Тем более что в Североатлантическом альянсе, как ранее отметила газета New York Times, ссылаясь на представителей военного блока, считают Польшу и прибалтийские страны наиболее «пострадавшими» из-за поставок собственных вооружений на Украину и исчерпавшими свой военный потенциал. Следовательно, «гиене Европы» можно рассчитывать на «евродолларовый дождь» со стороны своих «хозяев».

В этих условиях, внимательно наблюдая и оценивая действия западных и южных «соседей», в Минске отчетливо осознают, что воинственная целеустремленность варшавских и киевских политиков напрямую затрагивает интересы Республики Беларусь. Военно-политическое руководство страны, которая является одним из субъектов Союзного государства и своеобразным его форпостом на западной границе, принимает соответствующие меры для реагирования на ситуацию. Об этом говорили начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич и заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками Республики Беларусь генерал-майор Николай Карпенков, давшие практически одновременно 11 декабря интервью журналистам белорусских телеканалов (СТВ и ОНТ, соответственно).

В ходе интервью замглавы МВД указал на то, что белорусские силовики следят за событиями на Украине и в соседних западных странах, чтобы не допустить попытки силовой смены власти в Беларуси, и пообещал ответ на такие попытки. «Пусть будут к этому готовы… Мы просто к этому готовы. Если кто-то думает, что нас чем-то удивит, — он просто попадет в капкан», — подчеркнул Карпенков.

В свою очередь, начальник белорусского Генштаба, говоря о мерах реагирования на складывающуюся обстановку, напомнил, что в настоящее время в Беларуси уже находится российская часть совместной региональной группировки войск Беларуси и России. «Размещение группировки на нашей территории — это факт стратегического сдерживания. <…> Наличие нашего союзника способствует безопасности нашей страны», — заявил он.

Направляя свой посыл в адрес забывчивых и, наверное, поэтому до сих пор воинствующих соседей, генерал Гулевич заявил: «Российская Федерация — наш самый близкий по духу народ, наш основной союзник. Мы в любом случае не окажемся в стороне. Поэтому, если нас начнут провоцировать, или развяжут агрессию, мы будем в едином строю с Российской Федерацией и используем все средства, которые можем применять». Говоря «все средства», начальник Генштаба напоминал, что в соответствии с решением президентов России и Беларуси, на предприятиях оборонной промышленности Российской Федерации летом этого года проведена модернизация белорусских самолетов для того, чтобы они могли нести ядерное оружие (ВПО: «О чем умолчал начальник белорусского Генштаба»). Об этом Александр Лукашенко объявил еще в августе, выступая перед журналистами во время посещения Минского механического завода. Тогда же президент Беларуси подчеркнул, что страна готова адекватно ответить на все угрозы со стороны Запада. Он предупредил, что, если западные страны пойдут на обострение, «никакие вертолеты, самолеты их не спасут» – цели определены: в республике знают, где находятся центры принятия решений военного командования на Западе. К тому же, как показал инцидент с украинской ракетой, упавшей в польском Пшеводуве, на польскую систему ПВО полагаться особо не стоит, даже, если ее усилят немецкими комплексами Patriot (по сути, опыта настоящего боевого применения у них нет – Ирак, Ливия и Сирия не считаются).

Здесь хочется заострить внимание на том, что военно-политическое руководство Польши, всё больше и больше впадая в милитаристский угар и стремясь к военному лидерству в Европе, совершенно перестало обращать внимание на внутриполитические и социально-экономические проблемы в своей стране. Показательным является факт подготовки национальным благотворительным проектом «Благородный подарок» шокирующего доклада «Бедность в Польше», в котором приводится удручающая статистика, красноречиво свидетельствующая о грядущей социально-экономической катастрофе. В документе говорится, что в 2021 году 40% поляков причисляли себя к статусу нуждающихся, а в крайней бедности пребывали 1 600 000 жителей Польши. По мнению экспертов, в 2023-м году ужасающая цифра увеличится в разы. Нынешняя экономическая ситуация и растущая инфляция привели к тому, что 84% граждан экономят — покупают меньше товаров и услуг или выбирают их более дешевые заменители. По данным Главного статистического управления, средняя польская семья тратит ежемесячно на содержание жилья около 1275 злотых. По мнению аналитиков, рост затрат на коммунальные и ремонтные услуги обусловлен дороговизной энергоносителей.

Кроме того, стремительное падение уровня благосостояния поляков вызвало ухудшение криминогенной обстановки в стране. Так, согласно данным главного полицейского управления Польши, в период с января по октябрь 2022 года было выявлено 26 030 преступлений, связанных с кражей в магазинах. Это на 30 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 58,8 % больше по сравнению с 2020 годом. Также за первые десять месяцев этого года было зарегистрировано 188 784 преступления, связанных с кражами продуктов питания в магазинах. Это на 18 % больше чем за предыдущий год.

Вот теперь хотелось бы посоветовать президенту Дуде и его кабинету министров, чтобы они занялись своим делом, то есть своей страной и своими гражданами – так будет лучше…. и безопаснее. Для всех.

Владимир Вуячич