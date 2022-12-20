Гутерриш заявил, что не считает возможными мирные переговоры по Украине в ближайшее время

Генсек ООН считает, что добиться завершения конфликта можно будет в 2023 году

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Переговоры о мире на Украине в ближайшее время вряд ли возможны, военное противостояние продолжится. Такое мнение высказал в понедельник на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я не смотрю оптимистично на возможность эффективных переговоров о мире в ближайшем будущем. Я считаю, что военное противостояние продолжится и считаю, что нам еще придется подождать момента, когда серьезные переговоры о мире станут возможны. На ближайшем горизонте я их не вижу, поэтому мы концентрируем усилия на других аспектах ситуации - повышении эффективности зерновой сделки, добавлении к ней новых составляющих, а именно, экспорта аммиака. Мы также заинтересованы в ускорении обмена пленными", - сказал он.

Генсек ООН, тем не менее, считает, что в 2023 году можно добиться завершения конфликта. "Когда я говорил о том, что не вижу возможностей для мирных переговоров в ближайшей перспективе, я не имел в виду весь 2023 год. Я очень надеюсь, что в 2023 году мы сможем достичь мира на Украине", - подчеркнул генсек всемирной организации.