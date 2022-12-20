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«Роскосмос» раскрыл подробности об аналоге Starlink

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Разработан аванпроект спутниковой системы для интернета вещей «Марафон»
Разработан аванпроект спутниковой системы для интернета вещей «Марафон».
Источник изображения: industry-hunter.com

Российские спутники, которые входят в группировку «Марафон-IoT», будут выпускать серийно. Подробности о системе, которую считают аналогом группировки Starlink, «Роскосмос» раскрыл в своем Telegram-канале.

В компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени академика Решетнева состоялось заседание совета главных конструкторов по созданию многоспутниковой системы передачи данных, включенной в проект «Сфера». «Группировка "Марафон IoT" из 264 спутников охватит весь земной шар. Аппараты предполагается изготавливать серийно, с периодичностью выпуска изделий — один спутник в два дня. Для этого в ИСС создаются новые рабочие места поточной сборки и испытаний», — говорится в сообщении.

Отмечается, что развертывание системы «Марфон-IoT» — одно из приоритетных направлений проекта «Сфера». В «Роскосмосе» уточнили, что на базе спутников этой группировки планируют реализовать сервисы мобильного интернета вещей и решать задачи в интересах авиации.

В декабре в «Роскосмосе» сообщили, что первый спутник «Экспресс-РВ» запустят в рамках проекта «Сфера» в 2025 году, а полную орбитальную группировку развернут в 2026 году.

В ноябре гендиректор ИСС имени Решетнева Евгений Нестеров рассказал, что в 2025 году «Роскосмос» запустит 132 аппарата «Марафон-IoT».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
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