«Роскосмос» раскрыл подробности об аналоге Starlink

Российские спутники, которые входят в группировку «Марафон-IoT», будут выпускать серийно. Подробности о системе, которую считают аналогом группировки Starlink, «Роскосмос» раскрыл в своем Telegram-канале.

В компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени академика Решетнева состоялось заседание совета главных конструкторов по созданию многоспутниковой системы передачи данных, включенной в проект «Сфера». «Группировка "Марафон IoT" из 264 спутников охватит весь земной шар. Аппараты предполагается изготавливать серийно, с периодичностью выпуска изделий — один спутник в два дня. Для этого в ИСС создаются новые рабочие места поточной сборки и испытаний», — говорится в сообщении.

Отмечается, что развертывание системы «Марфон-IoT» — одно из приоритетных направлений проекта «Сфера». В «Роскосмосе» уточнили, что на базе спутников этой группировки планируют реализовать сервисы мобильного интернета вещей и решать задачи в интересах авиации.

В декабре в «Роскосмосе» сообщили, что первый спутник «Экспресс-РВ» запустят в рамках проекта «Сфера» в 2025 году, а полную орбитальную группировку развернут в 2026 году.

В ноябре гендиректор ИСС имени Решетнева Евгений Нестеров рассказал, что в 2025 году «Роскосмос» запустит 132 аппарата «Марафон-IoT».