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Россиянам пообещали аналог Starlink с терминалом «в единицы тысяч рублей»

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Проект «Сфера»
Проект «Сфера».
Источник изображения: Вестник ГЛОНАСС

Стоимость услуг спутниковой связи в России, работу которой планируется наладить в рамках программы «Сфера», будет сопоставима с сотовой. С таким обещанием в интервью ТАСС выступил генеральный директор спутниковой системы «Гонец» Павел Черенков.

Руководитель посчитал перспективную «Сферу» одним из аналогов и конкурентов западных Starlink и OneWeb. По его словам, российская система должна обеспечить клиентов абонентской аппаратурой по оптимальной и приемлемой цене. В частности, абонентский терминал перспективной системы интернета вещей «Марафон», по заверению Черенкова, обойдется пользователю «в единицы тысяч рублей».

«Что касается требований к конечной услуге и абонентскому оборудованию, наша позиция простая: конечные сервисы, которые будут предоставляться системой спутниковой связи, должны быть сопоставимы по стоимости с услугами, предоставляемыми в сотовых сетях», — сказал руководитель.

По его словам, ежемесячная и ежегодная плата за услуги будет зависеть от тарифа.

Менеджер оценил возможность использования спутниковой связи через обычный телефон. «В частности, [глава SpaceX] Илон Маск тестирует такой сервис на новой группировке Starlink, но пока это только небольшие сообщения. Это один из перспективных технологических векторов, но достаточно непростой в реализации», — сказал руководитель.

В феврале 2021 года издание Ars Technica, ссылаясь на соответствующую заявку в Федеральную комиссию по связи США, сообщило, что американская космическая компания SpaceX планирует заняться предоставлением услуг Voice over IP (VoIP). В документе, в частности, отмечается, что «пользователи [системы Starlink] получат возможность использовать обычный сторонний телефон, подключенный к стандартному аналоговому терминальному адаптеру протокола установления сеанса, или телефон с собственным IP-адресом, выбранный из списка сертифицированных моделей».

В октябре 2018 года стало известно, что Минобороны России до 30 ноября 2019 года запланировало приобрести до 80 аппаратов спутниковой связи Iridium стоимостью 41,8 тысячи рублей каждый. Комментируя подобное решение военного ведомства, научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев отметил, что аппараты «Гонца», российского аналога Iridium, имеют «очень низкую пропускную способность, скорость передачи».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Гонец-М
Компании
SpaceX
Минoбороны РФ
Персоны
Илон Маск
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